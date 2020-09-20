Степанов представив план впровадження електронного рецепту



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У МОЗ хочуть, щоб з 2023 року всі лікарські засоби відпускались виключно за електронними рецептами

В 2021 році буде запроваджено електронний рецепт на наркотичні засоби, інсуліни та імуносупресивні препарати

Міністерство охорони здоров’я України розробило план переходу на електронний лікарський рецепт.

Як повідомив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов, такі рецепти фіксуватимуться в системі, і можна буде чітко прослідкувати, яким лікарем це виписано та чи потрібно було виписувати.

«У нас розроблений чіткий алгоритм і план впровадження електронного рецепту в Україні, ми почали рухатися по цьому плану», – зазначив він.

За словами Степанова, за планом вже в 2021 році буде запроваджено електронний рецепт на наркотичні засоби, інсуліни та імуносупресивні препарати.

«У 2022 році ми збираємося зробити електронний рецепт на всі антибіотики, тобто антибактеріальну терапію, і в 2023 році – на всі решта рецептурні лікарські засоби», – заявив міністр.

З 2023 року система має запрацювати повністю, тобто усі лікарські засоби, які повинні відпускатися за рецептами, будуть відпускатися виключно за електронними рецептами.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 19 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2966 людей. Це на 274 випадки менше, ніж днем раніше (3240).

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

Одужали за минулу добу – 758 осіб (днем раніше – 1268), померли 41 – (48).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 20 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 175678 людей, одужали 77512 осіб, летальних випадків – 3557.

Коронавірус в Україні

Всього 172712

Хворіють 92422

Одужали 76754

Померли 3516

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 18 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3240 людей. Це на 12 випадків більше, ніж днем раніше (3228).

Одужали за минулу добу – 1268 осіб (днем раніше – 1573), померли 48 – (68).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 19 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 172712 людей, одужали 76754 особи, летальних випадків – 3516.