Степанов сказав, коли медики почнуть отримувати підвищені зарплати



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МОЗ: наприкінці вересня медики почнуть отримувати підвищені зарплати

На підвищення зарплат додатково виділено 6 млрд грн до кінця року

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що виплачувати підвищену зарплату лікарям почнуть наприкінці вересня, для цього додатково виділено 6 млрд грн.

Про це йшлося під час селекторної наради щодо перевірки виконання заходів із забезпечення медичної галузі всім необхідним для протидії Covid-19 та актуалізації протиепідемічних дій, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що лікарі отримають підвищену зарплату наприкінці вересня.

Він зазначив, що нині Національна служба здоров’я підписує договори з 1600 лікарнями, з третиною закладів угоди вже укладено.

Степанов додав, що на це підвищення додатково виділено 6 млрд грн до кінця року.

Раніше повідомлялося, що зарплати медиків зростуть з 1 вересня.

До слова, у липні заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев в інтерв’ю «Главкому» заявив, що в Україні існує недофінансування системи охорони здоров’я, проте грошей на підняття зарплат медикам наразі нема.

Також уряд встановив суми виплат медикам, які постраждали через коронавірус.

Між іншим, 25 серпня Верховна Рада проголосувала за підвищення «мінімалки».