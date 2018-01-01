З держбюджету не сплачено 1,2 млрд грн за газ, спожитий субсидіантами Харківщини

З початку опалювального сезону заборгованість жителів Харківської області за спожитий газ зросла на 400 млн. грн

Станом на 1 січня 2018 року з державного бюджету не сплачено1,2 млрд грн за газ, який ТОВ «Харківгаз Збут» надав отримувачам субсидій та пільговикам Харківщини. Через відсутність державної компенсації за газ, оптовим постачальником якого, за дорученням Кабміну, є державна компанія НАК «Нафтогаз України», без оплати



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З початку опалювального сезону заборгованість жителів Харківської області за спожитий газ зросла на 400 млн. грн

Станом на 1 січня 2018 року з державного бюджету не сплачено1,2 млрд грн за газ, який ТОВ «Харківгаз Збут» надав отримувачам субсидій та пільговикам Харківщини. Через відсутність державної компенсації за газ, оптовим постачальником якого, за дорученням Кабміну, є державна компанія НАК «Нафтогаз України», без оплати залишились більш ніж 172 куб. м палива.

Частка НАК «Нафтогаз України» у ціні на газ для населення складає 85%. Тому ТОВ «Харківгаз Збут», як постачальник газу для населення в рамках ПСЗ (спеціальних зобов’язань, - «Главком»), забезпечує облік таких поставок і обслуговує розрахунки за них.

З підвищенням цін на газ для населення на Харківщині вдвічі збільшилася кількість сімей, які отримують державну допомогу на оплату цього енергоносія.

«Зараз субсидії та пільги отримують майже 490 тис. домогосподарств, частину вартості газу яким компенсує держава. Це більше половини від загальної кількості клієнтів компанії. За відсутності компенсацій з бюджету за субсидіями ТОВ «Харківгаз Збут» не може здійснити розрахунки з «Нафтогазом». Тобто, через державний борг за газ, який споживається пільговиками та субсидіантами, виникає борг компанії перед «Нафтогазом», - зазначила начальник управління розрахунків за газ ТОВ «Харківгаз Збут» Тетяна Харченко.

З початку опалювального сезону заборгованість жителів області за спожитий газ зросла на 400 млн. грн. У результаті в регіоні середня заборгованість на одного споживача палива перевищує 2,6 тис. грн. Це на чверть більше, ніж у минулому році.

Оскільки єдиним оптовым постачальником газу для теплових компаній та населения є «Нафтогаз», для погашення боргів ТОВ «Харківгаз Збут» просить своїх клієнтів-боржників без затримки здійснити розрахунки. Саме так буде забезпечено безперебійне газопостачання області в зимовий період.

Також ТОВ «Харківгаз Збут» рекомендує малозабезпеченим сім’ям не зволікати з оформленням субсидій. У разі неможливості оплати існуючого боргу в повному обсязі, необхідно звернутися в компанію для укладання договору-реструктуризації.

Як відомо, ТОВ «Харківгаз Збут» здійснює постачання природного газу на території Харківської області (в тому числі м. Харків) з 1 липня 2015 р. Підприємство обслуговує понад 960 тис. побутових споживачів региону, 3,7 тис. промислових і комунально-побутових об'єктів.