З Ельбрусу врятували українку: жінка просила про допомогу, сигналячі ліхтариком



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Рятувальники допомогли українській туристці на Ельбрусі

Українська туристка не могла самостійно спуститися від втоми і подала ліхтариком сигнали про лихо

Українську туристку евакуювали з Ельбрусу після того, як вона подала сигнал ліхтариком про допомогу. Жінка не могла спуститися з гори через втому.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Міністерства надзвичайних справ Росії в Кабардино-Балканській республіці.

«Жінку спустили з Ельбрусу, вони жива і здорова», — сказав оперативний черговий Ельбруського високогірного пошуку-рятувального загону, передає «Интерфакс-Юг».

Черговий пояснив, що українка не змогла сама спуститися з гори через втому.

Повідомлення про допомогу від української туристки рятувальники отримали о о 20:40 26 серпня.

«Надійшла попередня інформація, що на висоті 5 250 метрів на горі Ельбрус незареєстрована туристка з України подає ліхтариком сигнал про допомогу, не може пересуватися самостійно», — йдеться у повідомленні рятувальників.

Станом на 23:55 26 серпня українську туристку врятували.

У вересні 2017 у Росії 533 людини евакуювали з туристичних маршрутів Ельбруського району, де по тропах зійшли паводки. Людей евакуювали вертольотами.

У червні 2016 при сходженні на Ельбрус загинув 54-річний український альпініст з Одеси. Про це повідомило МНС Росії у Карачаєво-Черкеській Республіці.