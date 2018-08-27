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    З Ельбрусу врятували українку: жінка просила про допомогу, сигналячі ліхтариком

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    <span>Рятувальники допомогли українській туристці на Ельбрусі</span> - З Ельбрусу врятували українку: жінка просила про допомогу, сигналячі ліхтариком
    Рятувальники допомогли українській туристці на Ельбрусі

    Українська туристка не могла самостійно спуститися від втоми і подала ліхтариком сигнали про лихо

    Українську туристку евакуювали з Ельбрусу після того, як вона подала сигнал ліхтариком про допомогу. Жінка не могла спуститися з гори через втому.

    Про це повідомляє прес-служба Головного управління Міністерства надзвичайних справ Росії в Кабардино-Балканській республіці.

    «Жінку спустили з Ельбрусу, вони жива і здорова», — сказав оперативний черговий Ельбруського високогірного пошуку-рятувального загону, передає «Интерфакс-Юг».

    Черговий пояснив, що українка не змогла сама спуститися з гори через втому.

    Повідомлення про допомогу від української туристки рятувальники отримали о о 20:40 26 серпня. 

    «Надійшла попередня інформація, що на висоті 5 250 метрів на горі Ельбрус незареєстрована туристка з України подає ліхтариком сигнал про допомогу, не може пересуватися самостійно», — йдеться у повідомленні рятувальників.

    Станом на 23:55 26 серпня українську туристку врятували.

    У вересні 2017 у Росії 533 людини евакуювали з туристичних маршрутів Ельбруського району, де по тропах зійшли паводки. Людей евакуювали вертольотами.

    У червні 2016 при сходженні на Ельбрус загинув 54-річний український альпініст з Одеси. Про це повідомило МНС Росії у Карачаєво-Черкеській Республіці.

     

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