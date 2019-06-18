З кандидатами на посаду генпрокурора вже провели співбесіди - Стефанчук



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«На всі посади є навіть не по одній кандидатурі. Це люди фахові», - підкреслив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук

Представник Зеленського в Раді Руслан Стефанчук наголосив, що в законі не прописана умова про внесення одразу двох подань щодо звільнення та призначення на посаду

Президент Володимир Зеленський має кандидатури, які можуть бути запропоновані на посади очільників тих відомств, щодо яких внесені у парламент подання про звільнення, зокрема щодо посади генерального прокурора.

Про це заявив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

Він наголосив, що в Адміністрації президента вже провели співбесіди з кандидатами на посади.

«На всі посади є навіть не по одній кандидатурі. Це люди фахові. З ними проведені співбесіди. Але, якщо по пану Пристайку ми можемо оприлюднити (запропоновану кандидатуру на голову МЗС, - ред.), то по інших ми хочемо йти step-by-step», - заявив представник президента у Раді.

Стефанчук наголосив, що в законі не прописана умова про внесення одразу двох подань щодо звільнення та призначення на посаду.

«У жодному законодавчому акті не написано умови для подання на звільнення з обов’язковим представленням наступника. Тому президент діє у межах і в спосіб, який передбачений законом. Де ми будемо вважати це за потрібне, як з паном Пристайком, ми одразу даватимемо дві рекомендації: на звільнення і на призначення. Подивимось, як Верховна Рада проголосує», - додав він.

Як повідомлялось, представник Зеленського в Раді Стефанчук закликав парламент на цьому тижні розглянути три подання президента про звільнення генерального прокурора, звільнення глави Міністерства закордонних справ і призначення Вадима Пристайка новим міністром закордонних справ.

Нагадаємо, у комітеті Верховної Ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності виникли зауваження до подання президента Володимира Зеленського про звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора.

11 червня в Раді був зареєстрований проєкт постанови №10380 про надання згоди на звільнення президентом Юрія Луценка з посади генерального прокурора.

Як відомо, Луценко був призначений генпрокурором України 12 травня 2016 року.

Джерело: РБК-Україна