З полону нігерійських піратів звільнено шестеро українських моряків
Українських моряків захопили у полон у Гвінейській затоці
Матроси з корабля Stevia готуються до повернення на батьківщину
Після півторамісячного перебування у полоні нігерійських піратів, звільнено шістьох українських моряків – членів екіпажу судна Stevia.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму Instagram.
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«Сьогодні було звільнено 6 українських моряків – членів екіпажу судна Stevia, яких півтора місяця утримували в піратському полоні в Нігерії. Наші громадяни в безпеці, чекаємо на їхнє якнайшвидше повернення на батьківщину!», – написав Зеленський.
Деталей звільнення українців у повідомленні не наводиться.
Пірати напали на судно і захопили моряків біля берегів Нігерії у Гвінейській затоці. Серед восьми заручників піратів було шестеро українських громадян.
Також сьогодні в мережі зʼявилися кадри загибелі корабля Arvin з українським екіпажем.