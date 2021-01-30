З полону нігерійських піратів звільнено шестеро українських моряків

Українських моряків захопили у полон у Гвінейській затоці

Матроси з корабля Stevia готуються до повернення на батьківщину

Після півторамісячного перебування у полоні нігерійських піратів, звільнено шістьох українських моряків – членів екіпажу судна Stevia.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму Instagram.

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«Сьогодні було звільнено 6 українських моряків – членів екіпажу судна Stevia, яких півтора місяця утримували в піратському полоні в Нігерії. Наші громадяни в безпеці, чекаємо на їхнє якнайшвидше повернення на батьківщину!», – написав Зеленський.

Деталей звільнення українців у повідомленні не наводиться.

Пірати напали на судно і захопили моряків біля берегів Нігерії у Гвінейській затоці. Серед восьми заручників піратів було шестеро українських громадян.

Також сьогодні в мережі зʼявилися кадри загибелі корабля Arvin з українським екіпажем.