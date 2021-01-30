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    З полону нігерійських піратів звільнено шестеро українських моряків

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Українських моряків захопили у полон у Гвінейській затоці</p> - З полону нігерійських піратів звільнено шестеро українських моряків

    Українських моряків захопили у полон у Гвінейській затоці

    Фото: Seafarers Journal

    Матроси з корабля Stevia готуються до повернення на батьківщину

    Після півторамісячного перебування у полоні нігерійських піратів, звільнено шістьох українських моряків – членів екіпажу судна Stevia.

    Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму Instagram.

    «Сьогодні було звільнено 6 українських моряків – членів екіпажу судна Stevia, яких півтора місяця утримували в піратському полоні в Нігерії. Наші громадяни в безпеці, чекаємо на їхнє якнайшвидше повернення на батьківщину!», – написав Зеленський.

    Деталей звільнення українців у повідомленні не наводиться.

    Пірати напали на судно і захопили моряків біля берегів Нігерії у Гвінейській затоці. Серед восьми заручників піратів було шестеро українських громадян.

    Також сьогодні в мережі зʼявилися кадри загибелі корабля Arvin з українським екіпажем.

    Теги: Володимир Зеленський пірат Нігерія звільнення
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