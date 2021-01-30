Зʼявилося відео загибелі корабля Arvin з українським екіпажем

Корпус суховантажу тріснув на хвилях

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент аварії українського суховантажу Arvin, що стався в Чорному морі біля берегів Туреччини. Ролик був опублікований на сторінці одеського «7 Каналу» в Facebook.

На розміщених в мережі кадрах видно, як судно гойдається на хвилях, після чого переломлюється, і моряки починають передавати в ефір сигнал про допомогу.

Суховантаж Arvin виконував рейс з Грузії в Болгарію і затонув біля берегів турецької провінції Бартин близько години дня 17 січня. Власником корабля виявилася українська компанія Arvin Shipping LTD. Причинами того, що сталося назвали погані погодні умови. На борту перебували 12 членів екіпажу: двоє з них громадяни Росії, решта – українці.

Як повідомлялося раніше, двоє українських громадян загинули під час аварії.

20 січня пʼять врятованих з балкера моряків повернулося до України. Пошуки ще трьох чоловік тривають.