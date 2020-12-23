Окупанти повернули українського військового, який потрапив до них у полон

Про це повідомила 14-та окрема механізована бригада, де Пупко проходить службу.

У бригаді уточнили, що молодший сержант перебував на непідконтрольній території України Луганської області в одному з підрозділів так званої «міліції ЛНР» поблизу Слов’яносербська.

Наразі невідомо, за яких обставин Пупко потрапив до бойовиків. «За даним фактом проводиться службове розслідування, за результатами якого буде з’ясовано всі обставини події», - додають у бригаді.

Про зникнення військовослужбовця на Донбасі стало відомо 17 грудня. 21 грудня штаб операції Об'єднаних сил повідомив, що бійця захопили в полон бойовики «ЛНР».

Вони повідомляли, що військовий начебто був у стані наркотичного сп'яніння. У пресслужбі штабу тоді розкритикували цю інформацію, назвавши її «звичайною маячнею проросійських силовиків».

Нагадаємо, минулого тижня бойовики передали українській стороні тіло військовослужбовця. Окупанти стверджували, що військовий перейшов на їх бік, а помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації.

Українська сторона при повідомленні про загибель військового на Донбасі, тіло якого 17 грудня передали бойовики, оприлюднила російську версію. Після того як розгорівся скандал, радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що «це стало результатом технічної помилки».