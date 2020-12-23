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    Окупанти повернули українського військового, який потрапив до них у полон

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    <strong><strong></strong></strong>Повернення українського військового, якого захопили в полон бойовики на Донбасі. 23 грудня 2020 року <div class="ImageDescription-creator"></div> - Окупанти повернули українського військового, який потрапив до них у полон
    Повернення українського військового, якого захопили в полон бойовики на Донбасі. 23 грудня 2020 року
    Фото: Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі / Facebook

    Наразі невідомо, за яких обставин Пупко потрапив до бойовиків і чому вони вирішили його повернути

    До України повернули молодшого сержанта Олександра Пупка, який потрапив у полон бойовиків на Донбасі. Військового розшукували із 17 грудня; пізніше стало відомо, що він потрапив на непідконтрольну територію.

    Про це повідомила 14-та окрема механізована бригада, де Пупко проходить службу.

    У бригаді уточнили, що молодший сержант перебував на непідконтрольній території України Луганської області в одному з підрозділів так званої «міліції ЛНР» поблизу Слов’яносербська.

    Наразі невідомо, за яких обставин Пупко потрапив до бойовиків. «За даним фактом проводиться службове розслідування, за результатами якого буде з’ясовано всі обставини події», - додають у бригаді.

    Про зникнення військовослужбовця на Донбасі стало відомо 17 грудня. 21 грудня штаб операції Об'єднаних сил повідомив, що бійця захопили в полон бойовики «ЛНР».

    Вони повідомляли, що військовий начебто був у стані наркотичного сп'яніння. У пресслужбі штабу тоді розкритикували цю інформацію, назвавши її «звичайною маячнею проросійських силовиків». 

    Нагадаємо, минулого тижня бойовики передали українській стороні тіло військовослужбовця. Окупанти стверджували, що військовий перейшов на їх бік, а помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації. 

    Українська сторона при повідомленні про загибель військового на Донбасі, тіло якого 17 грудня передали бойовики, оприлюднила російську версію. Після того як розгорівся скандал, радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що «це стало результатом технічної помилки».

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЛНР полон військові Україна
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