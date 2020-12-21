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    У полон бойовиків потрапив боєць 14 бригади Збройних сил

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    <span>Військовослужбовець 14 механізованої бригади Олександр Пупко&nbsp;</span> - У полон бойовиків потрапив боєць 14 бригади Збройних сил
    Військовослужбовець 14 механізованої бригади Олександр Пупко 

    Боєць зник ще минулого тижня

    Український військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил потрапив до полону російсько-окупаційних сил. Відсутність військового помітили 17 грудня під час перевірки наявності особового складу. Про це сьогодні повідомляє командування Операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

    Після виявлення відсутності військового проводилися пошукові заходи, але результату вони не дали. З'ясувалося, що він потрапив у полон бойовиків, але за яких обставин - поки невідомо.

    Зазначимо, що ЗМІ окупантів назвали ім'я полоненого українського військового. Отже, наразі відомо, що до полону бойовиків потрапив боєць 14 окремої механізованої бригади ЗСУ Пупко Олександр Іванович.

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    У полон бойовиків потрапив боєць 14 бригади Збройних сил
    У полон бойовиків потрапив боєць 14 бригади Збройних сил

    Як пише Український мілітарний портал, боєць потрапив до полону у Луганські області, де зараз тримає оборону військова частина. Точні обставини події не відомі. Як знову стверджують російські окупанти, український військовий нібито був у стані наркотичного сп’яніння.

    Нагадаємо, минулого тижня бойовики передали українській стороні тіло військовослужбовця. Окупанти стверджували, що військовий перейшов на їх бік, а помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації. Українська сторона при повідомленні про загибель військового на Донбасі, тіло якого 17 грудня передали бойовики, оприлюднила російську версію. Після того як розгорівся скандал, радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що «це стало результатом технічної помилки».

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ полон Олексій Арестович
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