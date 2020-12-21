У полон бойовиків потрапив боєць 14 бригади Збройних сил

Боєць зник ще минулого тижня

Український військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил потрапив до полону російсько-окупаційних сил. Відсутність військового помітили 17 грудня під час перевірки наявності особового складу. Про це сьогодні повідомляє командування Операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Після виявлення відсутності військового проводилися пошукові заходи, але результату вони не дали. З'ясувалося, що він потрапив у полон бойовиків, але за яких обставин - поки невідомо.

Зазначимо, що ЗМІ окупантів назвали ім'я полоненого українського військового. Отже, наразі відомо, що до полону бойовиків потрапив боєць 14 окремої механізованої бригади ЗСУ Пупко Олександр Іванович.

Як пише Український мілітарний портал, боєць потрапив до полону у Луганські області, де зараз тримає оборону військова частина. Точні обставини події не відомі. Як знову стверджують російські окупанти, український військовий нібито був у стані наркотичного сп’яніння.

Нагадаємо, минулого тижня бойовики передали українській стороні тіло військовослужбовця. Окупанти стверджували, що військовий перейшов на їх бік, а помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації. Українська сторона при повідомленні про загибель військового на Донбасі, тіло якого 17 грудня передали бойовики, оприлюднила російську версію. Після того як розгорівся скандал, радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що «це стало результатом технічної помилки».