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    З «Самопомочі» йдуть п'ятеро нардепів

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    <span>Андрій Садовий</span> - З «Самопомочі» йдуть п'ятеро нардепів
    Андрій Садовий

    Депутати «висловили бажання надалі перейти в статус позапартійних депутатів»

    З політичної партії «Самопоміч» виходять п'ятеро депутатів. Вони залишаться у фракції до кінця роботи депутатів 8 скликання — тобто осені цього року.

    Про це повідомив лідер партії Андрій Садовий у Facebook.

    Ідеться про депутаток Олену Сотник і Вікторію Войціцьку, депутатів Олександра Опанасенка, Івана Мірошніченка та Олександра Данченка.

    За словами Садового, депутати «висловили бажання надалі перейти в статус позапартійних депутатів».

    «Домовились співпрацювати в будь-яких форматах, до яких нас приведе майбутнє. Дякую за співпрацю і нехай щастить!» — написав Садовий.

    Нагадаємо, що 9 квітня депутати Семенченко та Соболєв заявили про свій вихід із «Самопомочі».

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