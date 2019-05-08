З «Самопомочі» йдуть п'ятеро нардепів
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Розсилка
Андрій Садовий
Депутати «висловили бажання надалі перейти в статус позапартійних депутатів»
З політичної партії «Самопоміч» виходять п'ятеро депутатів. Вони залишаться у фракції до кінця роботи депутатів 8 скликання — тобто осені цього року.
Про це повідомив лідер партії Андрій Садовий у Facebook.
Ідеться про депутаток Олену Сотник і Вікторію Войціцьку, депутатів Олександра Опанасенка, Івана Мірошніченка та Олександра Данченка.
За словами Садового, депутати «висловили бажання надалі перейти в статус позапартійних депутатів».
«Домовились співпрацювати в будь-яких форматах, до яких нас приведе майбутнє. Дякую за співпрацю і нехай щастить!» — написав Садовий.
Нагадаємо, що 9 квітня депутати Семенченко та Соболєв заявили про свій вихід із «Самопомочі».