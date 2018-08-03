З Угорщиною не треба істерити, а діяти дзеркально - Безсмертний



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екс-віце-прем’єр-міністр Роман Безсмертний

Політик вважає, що в нинішніх умовах українська дипломатія має бути більш агресивною, відстоюючи свої національні інтереси

Україна має відповісти дзеркальними кроками на призначення Угорщиною уповноваженого у справах Закарпаття, бо настав час захищати права українців за кордоном. Про це заявив політик, віце-прем’єр-міністр (2005 р.) Роман Безсмертний.

«В цьому випадку українська сторона повинна діяти абсолютно спокійно, без істерик, приймаючи дзеркальні рішення. Якщо уряд Угорщини призначив такого уповноваженого, то й уряд України має призначити таку особу по захисту прав українців в Угорщині. І тут не треба вичікувати», - сказав він.

Безсмертний назвав правильним те, що тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні Ласло Папа викликали для надання пояснень в МЗС. Проте далі, за його словами, треба продумати цілий ряд організаційних кроків, направлених на усунення цього «непорозуміння».

При цьому Безсмертний зауважив, що проблемні питання, які виникли з Угорщиною після ухвалення Україною закону «Про освіту», так і не були вирішені, тому цей конфлікт знову набирає обертів. «В даному випадку ми маємо продовження історії про освіту. Ні Україна, ні Угорщина відповіді на свої питання у цій темі не отримали. Короткі розмови між Порошенком та Орбаном, між міністрами освіти не дали відповіді, тому ця ситуація розвивається далі», - зазначив він.

Політик вважає, що в нинішніх умовах українська дипломатія має бути більш агресивною, відстоюючи свої національні інтереси.

«Якщо є ідея Великої Румунії, Великої Угорщини, Великої Польщі, має бути ідея Великої України. І треба чітко зрозуміти: там, де є українці, повинна бути Україна. Ми повинні чітко усвідомлювати: повага до себе – це повага до своєї держави, повага до нас, українців, за кордоном. Ми повинні ставитися до себе так, щоб не соромитися свого походження, своєї держави ні в себе вдома, ні десь у світі», - переконаний Безсмертний.

Нагадаємо, що МЗС України направив ноту протесту Угорщині через антиукраїнські заяви прем’єр-міністра Віктора Орбана та рішення уряду про призначення уповноваженого за розвиток Закарпатської області.