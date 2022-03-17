З України втекли два відомі кримінальні авторитети, – журналістка

"Умка" (на фото) та "Нарік" втекли з України уже після оголошення мобілізації, заявила журналістка

За інформацією журналістки Крістіни Бердинських, відомі у кримінальному світі особи на прізвиська "Нарік" та "Умка" втекли з України уже після оголошення загальної мобілізації

Попри заборону виїзду з України чоловікам віком 18-60 років, у пресі періодично з’являється інформація про те, що декому із представників цієї категорії українських громадян вдалося залишити територію країни. Про один із таких випадків пише в Facebook журналістка Крістіна Бердинських.

За її інформацією, уже після оголошення мобілізації територію України залишили дві відомі у кримінальному світі особи.

Йдеться про дніпровського бізнесмена Олександра Петровського (прізвисько у кримінальному світі «Нарік» за першим прізвищем Нареклешвілі) та кримінального авторитета, «злодія у законі» Сергія Олійника («Умка»).

«Як це їм вдалося, можна тільки здогадуватися», – написала журналістка.

Нагадаємо, що ще 2018 року головний редактор видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов, посилаючись на коментар Луценка, опублікований виданням «Дзеркало тижня» у 2011 році, повідомив, що Петровський проходив за матеріалами МВС як лідер організованого злочинного угруповання, пік активності якого припадав на 2000–2004 роки. У 2005 році він покинув територію України, низку членів його угруповання було затримано, а саме угруповання було фактично розгромлено. Пізніше Петровський повернувся до України, де навіть отримав орден від патріарха Філарета.

Олійник же був затриманий у травні 2021 році у аеропорту Дніпра. Тоді ж затримали й іншого «злодія у законі» Лашу Джачвліані («Лашу Свана»). В ході обшуків у них вилучили понад 3 млн доларів «общака», коштовності і зброю з боєприпасами. Обох «злодіїв» взяли на 60 діб під варту без права внесення застави.

Але уже в липні «Умці» змінили запобіжний захід на домашній арешт.