Філарет нагородив одіозного бізнесмена Петровського

Про це повідомили у фонді Петровського.

«Напередодні свята Великодня, сьогодні 23 квітня, на запрошення патріарха Філарета, у столиці нашої держави відбулося нагородження Олександра Володимировича Петровського – мецената, президента Міжнародного благодійного фонду «Солідарність», однією з особливих та рідкісних церковних нагород – Орденом Святого Архістратига Михаїла І – го ступеня», – зазначили у фонді.

«Це нагорода за відродження духовності в Україні та утвердження Помісної Православної Церкви. За період нашого 20-річного знайомства, Ви завжди підтримували Українську Православну Церкву і ми пишаємося тими церквами, які ви збудували у Дніпрі», – заявив Філарет.

Тепер Петровський є повним кавалером усіх нагород Української Православної Церкви Київського Патріархату.

Персону Петровського почали обговорювати після того, як він узяв участь у молебні в Храмі Різдва Пресвятої Богородиці разом із президентом Петром Порошенком. Згодом він поїхав до Стамбула разом із українською делегацією, яка отримала томос про автокефалію помісної церкви.