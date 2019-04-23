Філарет нагородив одіозного бізнесмена Петровського
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Розсилка
Петровський нагороджений Орденом Святого Архістратига Михаїла І – го ступеня
Про це повідомили у фонді Петровського.
«Напередодні свята Великодня, сьогодні 23 квітня, на запрошення патріарха Філарета, у столиці нашої держави відбулося нагородження Олександра Володимировича Петровського – мецената, президента Міжнародного благодійного фонду «Солідарність», однією з особливих та рідкісних церковних нагород – Орденом Святого Архістратига Михаїла І – го ступеня», – зазначили у фонді.
«Це нагорода за відродження духовності в Україні та утвердження Помісної Православної Церкви. За період нашого 20-річного знайомства, Ви завжди підтримували Українську Православну Церкву і ми пишаємося тими церквами, які ви збудували у Дніпрі», – заявив Філарет.
Тепер Петровський є повним кавалером усіх нагород Української Православної Церкви Київського Патріархату.
Персону Петровського почали обговорювати після того, як він узяв участь у молебні в Храмі Різдва Пресвятої Богородиці разом із президентом Петром Порошенком. Згодом він поїхав до Стамбула разом із українською делегацією, яка отримала томос про автокефалію помісної церкви.
У грудні журналіст, головний редактор видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов, посилаючись на коментар Луценка, опублікований виданням «Дзеркало тижня» у 2011 році, повідомив, що Петровський проходив за матеріалами МВС як лідер організованого злочинного угруповання, пік активності якого припадав на 2000–2004 роки. У 2005 році він покинув територію України, низку членів його угруповання було затримано, а саме угруповання було фактично розгромлено. «Обозреватель» писав, що Петровський, відомий у минулому у кримінальних кругах як Алік Нарік, народився в Грузії. У Дніпрі закінчив вісім класів школи.
За інформацією Бутусова, мати Петровського, Оксана Петровська, яка раніше очолювала низку фірм, створених її сином, у 2016 році стала директором Дніпровського академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка. Журналіст підкреслив, що вчора, 17 грудня, театр був удостоєний президентом України статусу «національного».
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