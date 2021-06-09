Мільйонер, що летів лікуватися в Стамбул. Нові подробиці у справі «злодія в законі» «Умки»

Апеляція залишила під вартою підозрюваного до 18 липня

Київський апеляційний суд відмовився змінювати міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту на більш м’яку для «злодія в законі» на прізвисько «Умка», якого підозрюють у поширенні злочинного впливу (ч. 3 ст. 255-1 КК України). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 2 червня.

Троє захисників підозрюваного подали апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції. Один із них просив застосувати до свого клієнта запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Додав, що жоден ризик, передбачений статтею 177 КПК України, ані слідчий, ані прокурор не довели.

Крім цього, адвокат висловив подив, що орган досудового розслідування посилається на те, що нібито стиль життя підозрюваного передбачає отримання основного доходу від злочинної діяльності, у зв`язку з чим він може контактувати за допомогою засобів зв`язку, вчиняти незаконний вплив на потерпілих, свідків. При цьому слідчий суддя під час міри обрання запобіжного заходу не витребував дані про офіційні доходи його клієнта, які за 2019-2020 роки становили майже 34,5 млн грн. А це, на думку адвоката, спростовує ствердження сторони обвинувачення.

Інший захисник підозрюваного наголосив, що твердження слідчого про те, що його клієнт бажає змінити своє місце проживання або вибути на тимчасово непідконтрольну територію є безпідставними. Адже, відповідно до медичної програми LIV Hospital (Стамбул), підозрюваний 20 травня мав бути шпиталізований до цієї клініки для проходження обстеження та лікування.

Також адвокат заперечив причетність підозрюваного до «злодійського общака» і до чорнових записів стосовно розподілу та інших речей і документів, які можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні.

Окремо адвокат зауважив, що слідчий суддя не взяв до уваги відзнаки підозрюваного від Української православної церкви, а також те, що він має постійне місце проживання, працює і постійні міцні соціальні зв`язки, а тому відсутні підставі для застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Київський апеляційний суд наголосив, що доводи захисників щодо відсутності у кримінальному провадженні доказів щодо недоведеності у підозрюваного статусу «злодія в законі» та непричетність його до інкримінованого кримінального правопорушення, є передчасними.

Також Феміда вважала, що посилання захисників на те, що підозрюваний мав намір 20 травня покинути територію України лише з метою лікування, не спростовують правильність висновків слідчого судді про наявність у підозрюваного можливості переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

Таким чином, «Умка» залишатиметься під арештом до 18 липня.

Як повідомляв «Главком», 21 травня Печерський районний суд Києва відправив під варту двох «злодіїв в законі» «Лашу Свана» і «Умку». Обоє арештовані без права внесення застави. Їм інкримінують встановлення і поширення злочинного впливу в статусі «злодія в законі» - ч. 3 ст. 255−1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

Згодом Печерський районний суд Києва арештував майно, яким володіють «Умка» та його близькі родичі.

За даними МВС, підозрювані є вихідцями з «верхівки» злочинного світу й утворювали злочинні угруповання. Згадані люди контролювали через своїх представників криміналітет у державі, підбурювали до вчинення нових злочинів та спричиняли появу додаткових загроз для безпеки громадян.

«Умка», коронований у 2014 році, та «Лаша Сван, «злодій в законі» з 1995-го, здобули свої високі «звання» від топ-представників російського кримінального світу. Вони контролювали криміналітет одразу в кількох областях – Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону.

Під час обшуків у затриманих «злодіїв в законі» «Умки» і «Лаші Свана» було знайдено понад $3,2 млн так званого общаку. Крім грошей, поліцейські вилучили дорогі транспортні засоби, холодну та вогнепальну зброю з набоями, а також понад 60 одиниць коштовних ювелірних виробів.

Нагадаємо, кримінальна відповідальність за встановлення або поширення злочинного впливу особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі «злодія в законі», набула чинності в Україні з червня 2020 року, після ухвалення відповідних змін у законодавство.

14 травня РНБО ухвалила рішення про санкції проти 557 «злодіїв в законі» та 111 кримінальних авторитетів-іноземців.