З В'єтнаму витурили двійника Кім Чен Ина



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Двійника Кім Чен Ина вислали з В'єтнаму перед самітом США-КНДР

За добу до початку саміту лідерів США та Північної Кореї Говарда Х вислали з Ханой

Двійника північнокорейського лідера Кім Чен Ина з Австралії, який називає себе Говардом Х, витурили з В'єтнаму напередодні саміту лідерів США та Північної Кореї, повідомляє Reuters.

За словами чоловіка, перед тим, як його вислали з країни, в'єтнамська влада його ненадовго затримала.

«У північнокорейців немає почуття гумору. Сатира - потужна зброя проти будь-якої диктатури», - заявив Говард Х.

Раніше у двійника північнокорейського лідера вже виникали проблеми з владою Сінгапуру, де тривав минулий саміт Трампа і Кім Чен Ина. Так, в 2018 році йому заборонили наближатися до місця зустріч двох лідерів.

Нагадаємо, саміт президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина відбудеться 27-28 лютого в столиці В'єтнаму Ханої.

На зустріч в Сінгапурі в червні 2018 року лідер КНДР літав на літаку Boeing 747. Представників КНДР помітили в прикордонному в’єтнамському місті Ланг Сон, де вони могли перевіряти безпеку і надійність залізничної колії.

Подорож залізницею через КНР до В’єтнаму може зайняти до трьох днів і створити для китайської влади додаткові проблеми.

Відстань від Пхеньяну до Ханою складає до 2,5 тисяч миль. А тому оглядачі не виключають, що Кім Чен Ин і це раз вирішить скористатися послугами літака.