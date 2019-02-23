Кім Чен Ин вирушив на зустріч із Трампом на броньованому поїзді



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Нова зустріч відбудеться 27 – 28 лютого

Лідер Північної Кореї проведе в дорозі два дні

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 23 лютого вирушив на броньованому поїзді з Пхеньяна до Ханоя на зустріч із президентом США Дональдом Трампом. За даними дипломатичних джерел, шлях до столиці В’єтнаму Кім Чен Ин здійснить транзитом через Китай.

Відстань від Пхеньяна до Ханоя складає понад 4,5 тисячі кілометрів. Керівник КНДР проведе в дорозі більш як два дні.

Друга в історії зустріч Трампа і Кім Чен Ина відбудеться 27 - 28 лютого. Перші переговори лідерів двох держав відбулися 12 червня 2018 року в Сінгапурі. Тоді сторони підписали документ, згідно з яким Пхеньян зобов’язаний проводити ядерне роззброєння у відповідь на гарантії безпеки з боку США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин зустрінуться для того, щоб обговорити прогрес у денуклеаризації Корейського півострова.

Джерело: Радіо Свобода