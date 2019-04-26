За $600 на Рівненщині влаштовували нелегальний перетин кордону



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Правоохоронці затримали організаторів нелегальної схеми та провідника у прикордонній смузі

Співробітники Управління СБ України у Рівненській області викрили та блокували механізм незаконного переправлення громадян України через державний кордон до однієї з сусідніх країн.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що четверо мешканців Рівненської області, серед яких колишній співробітник прикордонної служби та посадовець управління водного господарства, налагодили канал нелегальної міграції наших співвітчизників за кордон поза пунктами пропуску.

«Клієнтів» вони підшуковували серед осіб, які намагалися уникнути кримінальної відповідальності на території України. Вартість таких послуг становила 600 доларів США з кожного «туриста».

Правоохоронці затримали організаторів нелегальної схеми та провідника у прикордонній смузі згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час чергової спроби переправити двох українців через державний кордон.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим підозр у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Тривають слідчо-оперативні дії.