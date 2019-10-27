За підозрюванного у розкраданні заступника мера Дніпра внесли заставу



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Михайло Лисенко

Заставу внесли одразу після обрання запобіжного заходу Лисенку

За заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенка, якого підозрюють у розкраданні грошей на ремонті Нового мосту, внесли заставу в сумі близько 600 тисяч гривень.

Про це повідомляє ТСН.

Повідомляється, що заставу внесли одразу після обрання запобіжного заходу, тобто в СІЗО Лисенко не був.

За версією слідства, Лисенка разом з іншими посадовими особами міської ради та підприємства-підрядника підозрюють у привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів, виділених на ремонт Нового моста в Дніпрі.

Нагадаємо, 16 вересня правоохоронці оголосили Лисенка у розшук. Він переховувався від слідства у закордонному відряджені. Однак 25 жовтня Лисенка затримали в аеропорту Харкова.

Раніше повідомлялося, що Лисенко перебував у відрядженні в Туреччині, а потім пішов у відпустку.

13 вересня у Дніпровській міській раді правоохоронці провели масштабні обшуки в рамках розслідування щодо розкрадання бюджетних коштів, в тому числі й на капітальному ремонті Центрального мосту.

9 жовтня заступнику міського голови – директору Департаменту благоустрою та інфраструктури міської ради Михайлу Лисенку та двом його заступникам повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах; службове підроблення).

25 жовтня в аеропорту Харкова прикордонники затримали чиновника.

Мер Дніпра Борис Філатов вважає, що обшуки у міській раді можуть бути «політичним замовленням нечистоплотних олігархів»

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