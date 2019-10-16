Пожежа в готелі «Токіо Стар»: головному підозрюваному призначили заставу в 53 млн гривень



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Вадим Чорний, власник будівлі, де розташований готель «Токіо Стар» в Одесі

Суд також продовжив терміни слідства до лютого 2020 року, потім відпустив під нічний домашній арешт адміністратора готелю Ірину Паровик.

Суд залишив під вартою головного підозрюваного у справі пожежі в одеському готелі «Токіо Стар» підприємця Вадима Чорного.

Втім, він може вийти із СІЗО у випадку внесення застави в більше ніж 53 мільйони гривень.

«Визначити розмір застави як альтернативного запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним Чорним процесуальних обов’язків, передбачених КПК України у розмірі 53 мільйони 87 тисяч 760 гривень відповідно до наявних цивільних позовів від потерпілих осіб про стягнення матеріальної і моральної шкоди, заданої внаслідок кримінального правопорушення», – заявив слідчий суддя Вадим Іванчук.

Таке рішення він ухвалив після кількох днів засідання – спочатку суд продовжив терміни слідства до лютого 2020 року, потім відпустив під нічний домашній арешт адміністратора готелю Ірину Паровик.

Чорному призначили заставу в більш ніж 53 мільйона гривень pic.twitter.com/YKtUtyhMJr — Michael Shtekel (@mishajedi) 15 жовтня 2019 р.

Засідання по різних епізодах цієї справи почалося 11 жовтня, продовжилось 12 і 14, а останню ухвалу по Чорному оголосили 15 жовтня. І Чорний, і прокурор Євген Антощук заявили, що будуть подавати апеляцію на це рішення. Підозрюваний, зокрема, заявив, що сума застави не відповідає своїй головній задачі – забезпечення виконання ним процесуальних вимог.

Прокуратура раніше підтримала клопотання адвокатів Паровик про домашній арешт – жінку зобов’язали здати паспорти та постійно перебувати на місце проживання. У неї є двоє неповнолітніх дітей. На минулому засіданні обвинувачення виступало за утримання Паровик під вартою без застави.