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    Пожежа в готелі «Токіо Стар»: головному підозрюваному призначили заставу в 53 млн гривень

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    <span>Вадим Чорний, власник будівлі, де розташований готель &laquo;Токіо Стар&raquo; в Одесі</span> - Пожежа в готелі «Токіо Стар»: головному підозрюваному призначили заставу в 53 млн гривень
    Вадим Чорний, власник будівлі, де розташований готель «Токіо Стар» в Одесі

    Суд також продовжив терміни слідства до лютого 2020 року, потім відпустив під нічний домашній арешт адміністратора готелю Ірину Паровик.

    Суд залишив під вартою головного підозрюваного у справі пожежі в одеському готелі «Токіо Стар» підприємця Вадима Чорного.

    Втім, він може вийти із СІЗО у випадку внесення застави в більше ніж 53 мільйони гривень.

    «Визначити розмір застави як альтернативного запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним Чорним процесуальних обов’язків, передбачених КПК України у розмірі 53 мільйони 87 тисяч 760 гривень відповідно до наявних цивільних позовів від потерпілих осіб про стягнення матеріальної і моральної шкоди, заданої внаслідок кримінального правопорушення», – заявив слідчий суддя Вадим Іванчук.

    Таке рішення він ухвалив після кількох днів засідання – спочатку суд продовжив терміни слідства до лютого 2020 року, потім відпустив під нічний домашній арешт адміністратора готелю Ірину Паровик.

    Засідання по різних епізодах цієї справи почалося 11 жовтня, продовжилось 12 і 14, а останню ухвалу по Чорному оголосили 15 жовтня. І Чорний, і прокурор Євген Антощук заявили, що будуть подавати апеляцію на це рішення. Підозрюваний, зокрема, заявив, що сума застави не відповідає своїй головній задачі – забезпечення виконання ним процесуальних вимог.

    Прокуратура раніше підтримала клопотання адвокатів Паровик про домашній арешт – жінку зобов’язали здати паспорти та постійно перебувати на місце проживання. У неї є двоє неповнолітніх дітей. На минулому засіданні обвинувачення виступало за утримання Паровик під вартою без застави.

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