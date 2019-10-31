  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    Вісім фігурантів «справи Дубневича» вийшли під заставу — Холодницький

    • Розсилка
    Вісім осіб фігурують у розслідуванні провадження щодо заволодіння 93 млн грн &laquo;Укрзалізниці&raquo; - Вісім фігурантів «справи Дубневича» вийшли під заставу — Холодницький
    Вісім осіб фігурують у розслідуванні провадження щодо заволодіння 93 млн грн «Укрзалізниці»

    САП очікує коли сторона захисту завершить ознайомлення з матеріалами, що триває вже півроку

    Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький повідомив, що вісім осіб, які фігурують у розслідуванні щодо заволодіння 93 млн грн «Укрзалізниці», перебувають на волі під заставами.

    «Справа була завершена ще 2 травня. Всі вісім осіб (які у ній фігурують - ред.) знаходяться наразі під запобіжними заходами, які не пов'язаними із обмеженням волі», - сказав Холодницький.

    Він уточнив, що вони вийшли під застави. САП очікує коли сторона захисту завершить ознайомлення з матеріалами, що триває вже півроку.

    Холодницький додав, що «слідство завершено і справа вже готова до суду».

    Нагадаємо, народний депутат України Ярослав Дубневич заявляє, що не проти зняття з нього недоторканності.

    Як повідомлялось, НАБУ провело обшуки у Львівській області в рамках справи про відмивання і легалізації понад 2 млрд грн, отриманих злочинним шляхом, а також декларування недостовірної інформації.

    Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Рябошапка просив Верховну Раду дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата парламенту Ярослава Дубневича - брата Богдана Дубневича.

    Зазначимо, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка відмовився узгодити повідомлення про підозру колишньому депутату Верховної Ради Богдану Дубневичу (фракція «Блок Петра Порошенка»).

    Читайте також: 
      депутат НАБУ корупція в Україні Укрзалізниця арешт САП Назар Холодницький розслідування Ярослав Дубневич
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ