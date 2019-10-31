Вісім фігурантів «справи Дубневича» вийшли під заставу — Холодницький



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Вісім осіб фігурують у розслідуванні провадження щодо заволодіння 93 млн грн «Укрзалізниці»

САП очікує коли сторона захисту завершить ознайомлення з матеріалами, що триває вже півроку

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький повідомив, що вісім осіб, які фігурують у розслідуванні щодо заволодіння 93 млн грн «Укрзалізниці», перебувають на волі під заставами.

«Справа була завершена ще 2 травня. Всі вісім осіб (які у ній фігурують - ред.) знаходяться наразі під запобіжними заходами, які не пов'язаними із обмеженням волі», - сказав Холодницький.

Він уточнив, що вони вийшли під застави. САП очікує коли сторона захисту завершить ознайомлення з матеріалами, що триває вже півроку.

Холодницький додав, що «слідство завершено і справа вже готова до суду».

Нагадаємо, народний депутат України Ярослав Дубневич заявляє, що не проти зняття з нього недоторканності.

Як повідомлялось, НАБУ провело обшуки у Львівській області в рамках справи про відмивання і легалізації понад 2 млрд грн, отриманих злочинним шляхом, а також декларування недостовірної інформації.

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Рябошапка просив Верховну Раду дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата парламенту Ярослава Дубневича - брата Богдана Дубневича.

Зазначимо, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка відмовився узгодити повідомлення про підозру колишньому депутату Верховної Ради Богдану Дубневичу (фракція «Блок Петра Порошенка»).