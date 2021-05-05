  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    За добу бойовики одинадцять разів порушили режим «тиші» на Донбасі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь - За добу бойовики одинадцять разів порушили режим «тиші» на Донбасі
    На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь
    Фото pravda.com.ua

    Застосовували міномети, протитанкові ракетні комплекси та інші види озброєнь

    Сьогодні, 5 травня, проросійські бойовики одинадцять разів порушили режим «тиші» на Донбасі. При цьому вони застосовували міномети, протитанкові ракетні комплекси та інші види озброєнь. Про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

    Повідомляється, що в районі Водяного противник чотири рази відкривав вогонь з артилерійських установок 152 і 122 калібрів, мінометів 120 калібру і гранатометів різних систем.

    У районі Новоолександрівки бойовики вели обстріли з мінометів 82-го калібру, а біля Новозванівки – з протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) і станкових протитанкових гранатометів.

    У районі Новомихайлівки бойовики двічі здійснили обстріл зі стрілецької зброї. Поблизу населених пунктів Майорське, Причепилівка та Гнутове вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    «На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає», – йдеться в повідомленні.

    Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

    Нагадаємо, 5 травня 2014 року сталось одне із перших масштабних боєзіткнень українських військовослужбовців з учасниками незаконних збройних формувань на сході України. Бій, який тривав кілька годин, перетворив антитерористичну операцію у повномасштабний конфлікт за державний суверенітет і територіальну цілісність України.

    Теги: ОБСЄ АТО Донбас війна обстріл СЦКК Организация объединенных наций
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies