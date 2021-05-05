За добу бойовики одинадцять разів порушили режим «тиші» на Донбасі

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь

Застосовували міномети, протитанкові ракетні комплекси та інші види озброєнь

Сьогодні, 5 травня, проросійські бойовики одинадцять разів порушили режим «тиші» на Донбасі. При цьому вони застосовували міномети, протитанкові ракетні комплекси та інші види озброєнь. Про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що в районі Водяного противник чотири рази відкривав вогонь з артилерійських установок 152 і 122 калібрів, мінометів 120 калібру і гранатометів різних систем.

У районі Новоолександрівки бойовики вели обстріли з мінометів 82-го калібру, а біля Новозванівки – з протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) і станкових протитанкових гранатометів.

У районі Новомихайлівки бойовики двічі здійснили обстріл зі стрілецької зброї. Поблизу населених пунктів Майорське, Причепилівка та Гнутове вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає», – йдеться в повідомленні.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, 5 травня 2014 року сталось одне із перших масштабних боєзіткнень українських військовослужбовців з учасниками незаконних збройних формувань на сході України. Бій, який тривав кілька годин, перетворив антитерористичну операцію у повномасштабний конфлікт за державний суверенітет і територіальну цілісність України.