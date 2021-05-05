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    Думки вголос

    Георгієвська стрічка – інструмент кремлівської пропаганди заради власних маніпуляцій

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Георгієвська стрічка – інструмент кремлівської пропаганди заради власних маніпуляцій

    Я не використовую власівсько-путінську стрічку, як символ подвигу воїнів в боротьбі з фашизмом

    Мій прадідусь Овсей та його син, дід Боря, воювали в другій світовій війні. Один дійшов до Берліна, а другому довелося ще воювати в Маньчжурії. Були поранені. І один і інший повернулися додому з винагородами на грудях.

    Але жоден з них навіть подумати не міг, щоб начепити на себе Георгіївську стрічку.

    Адже у такому разі їх би заарештували, як власовцев, що воювали на стороні гітлерівців. У 2005 році кремлівські політтехнологи стали використовувати Георгіївську стрічку для власних маніпуляцій.

    Те, що вона була атрибутом РОА Власова їх не бентежило. У них були завдання, а моральні сумніви їм були невідомі. Підсумок ми знаємо.

    Я не використовую власівсько-путінську стрічку, як символ подвигу воїнів в боротьбі з фашизмом, чи як згадку про мільйони жертв. Так робить весь цивілізований світ. В кожної цивілізованої країни свій символ. Україна використовує мак. Україна цивілізована країна. Нам марення путінських пропогандонів не цікаве.

    Будь українцем!

    Будь цивілізованим!

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: День Перемоги Росія історія пропаганда війна
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