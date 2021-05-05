Георгієвська стрічка – інструмент кремлівської пропаганди заради власних маніпуляцій
Я не використовую власівсько-путінську стрічку, як символ подвигу воїнів в боротьбі з фашизмом
Мій прадідусь Овсей та його син, дід Боря, воювали в другій світовій війні. Один дійшов до Берліна, а другому довелося ще воювати в Маньчжурії. Були поранені. І один і інший повернулися додому з винагородами на грудях.
Але жоден з них навіть подумати не міг, щоб начепити на себе Георгіївську стрічку.
Адже у такому разі їх би заарештували, як власовцев, що воювали на стороні гітлерівців. У 2005 році кремлівські політтехнологи стали використовувати Георгіївську стрічку для власних маніпуляцій.
Те, що вона була атрибутом РОА Власова їх не бентежило. У них були завдання, а моральні сумніви їм були невідомі. Підсумок ми знаємо.
Я не використовую власівсько-путінську стрічку, як символ подвигу воїнів в боротьбі з фашизмом, чи як згадку про мільйони жертв. Так робить весь цивілізований світ. В кожної цивілізованої країни свій символ. Україна використовує мак. Україна цивілізована країна. Нам марення путінських пропогандонів не цікаве.
Будь українцем!
Будь цивілізованим!
Джерело: блог Борислава Берези