Сім років тому біля Слов'янська стався перший масштабний бій між захисниками України й терористами РФ

було звільнено українськими військовими у липні 2014 року

Слов'янськ було звільнено українськими військовими у липні 2014 року

Місто Слов'янськ стало першим в Україні, яке захопили російські диверсійні групи під час війни на сході України

5 травня 2014 року сталось одне із перших масштабних боєзіткнень українських військовослужбовців з учасниками незаконних збройних формувань на сході України. Бій, який тривав кілька годин, перетворив антитерористичну операцію у повномасштабний конфлікт за державний суверенітет і територіальну цілісність України. Про це сьогодні нагадує пресцентр СБУ.

Того дня бійці Нацгвардіє та центру спецоперацій «А» СБУ на бронетранспортерах рушили у напрямку Слов’янська. Але в районі залізничного переїзду поблизу Семенівки військові потрапили в засідку. Незважаючи на чисельну перевагу ворога, українські військовослужбовці прийняли бій.

У боєзіткненні СБУ втратила двох спецпризначенців Центру спеціальних операцій «А»: полковника Олександра Аніщенка та майора Руслана Лужевського. Загиблим військовослужбовцям було присвоєно звання Герой України, з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно). Національна гвардія України втратила прапорщика Віктора Долінського, нагородженого орденом За мужність ІІІ ступеня (посмертно).

Місто Слов'янськ стало першим в Україні, яке захопили російські диверсійні групи під час війни на сході України. Місто було звільнено українськими військовослужбовцями менш ніж за три місяці.

Починаючи з 22 травня між силами АТО і збройними формуваннями сепаратистів почались регулярні бойові дії.

26 травня була проведена перша масштабна операція українських військових: за участю авіації та десанту відбувся бій за Донецький аеропорт, внаслідок якого було знищено понад 100 терористів. 4 червня був звільнений Лиман, а 13-го – Маріуполь.

На початку липня сили АТО кардинально змінили тактику ведення бойових дій і перейшли до стрімкого наступу. 5 липня звільнили Слов’янськ і Краматорськ, наступного дня − Бахмут, 21 липня − Торецьк, 30 липня − Авдіївку, 1 серпня − Красногорівку, 5 серпня − Мар’їнку, а бойові дії перемістились на південь Донбасу.