Захищав матір. Ветеран АТО смертельно ранив одного із шести нападників (фото)

Суд обрав ветерану АТО запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

У Тернопільській області сільська дискотека завершилася загибеллю одного з учасників масової бійки. Про це повідомили у пресслужбі місцевої поліції.

Увечері 2 травня в клуб в селі Глещава приїхала компанія з шести молодиків. 24-річний місцевий атовець зробив їм зауваження, чим збурив нетверезих гостей.

«Останній, аби уникнути бійки, втік додому та закрився. Проте компанія з шести осіб прийшла вночі на його подвір'я. Вони вирвали дверні ручки та вибили двері», – розповіли у поліції.

За словами поліцейських, місцевий мешканець, захищаючи себе та матір, поранив ножем одного із нападників під час штовханини. Потерпілий, відбігши на 300 м, помер від втрати крові.

Підозрюваний зізнався у смертельному травмуванні нападника. Йому оголосили про підозру в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони (ст. 118 Кримінального кодексу України).

Суд обрав ветерану АТО запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагажаємо, в тюрмі від наслідків Covid-19 помер Анатолій Чивіков – засуджений до 13 років позбавлення волі за вбивство ветерана АТО, командира розвідки 1-го батальйону 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Сергія Олійника.