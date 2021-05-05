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    Захищав матір. Ветеран АТО смертельно ранив одного із шести нападників (фото)

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    Підозрюваний зізнався у смертельному травмуванні нападника - Захищав матір. Ветеран АТО смертельно ранив одного із шести нападників (фото)
    Підозрюваний зізнався у смертельному травмуванні нападника
    Фото: Нацполіція

    Суд обрав ветерану АТО запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

    У Тернопільській області сільська дискотека завершилася загибеллю одного з учасників масової бійки. Про це повідомили у пресслужбі місцевої поліції.

    Увечері 2 травня в клуб в селі Глещава приїхала компанія з шести молодиків. 24-річний місцевий атовець зробив їм зауваження, чим збурив нетверезих гостей.

    «Останній, аби уникнути бійки, втік додому та закрився. Проте компанія з шести осіб прийшла вночі на його подвір'я. Вони вирвали дверні ручки та вибили двері», – розповіли у поліції.

    За словами поліцейських, місцевий мешканець, захищаючи себе та матір, поранив ножем одного із нападників під час штовханини. Потерпілий, відбігши на 300 м, помер від втрати крові.

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    Захищав матір. Ветеран АТО смертельно ранив одного із шести нападників (фото)
    Захищав матір. Ветеран АТО смертельно ранив одного із шести нападників (фото)
    Захищав матір. Ветеран АТО смертельно ранив одного із шести нападників (фото)
    Захищав матір. Ветеран АТО смертельно ранив одного із шести нападників (фото)
    Захищав матір. Ветеран АТО смертельно ранив одного із шести нападників (фото)
    Фото: Нацполіція

    Підозрюваний зізнався у смертельному травмуванні нападника. Йому оголосили про підозру в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони (ст. 118 Кримінального кодексу України).

    Суд обрав ветерану АТО запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

    Нагажаємо, в тюрмі від наслідків Covid-19 помер Анатолій Чивіков – засуджений до 13 років позбавлення волі за вбивство ветерана АТО, командира розвідки 1-го батальйону 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Сергія Олійника.

    Теги: АТО суд ветеран Тернопільщина Тернопіль
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