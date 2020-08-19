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    За добу коронавірус виявили у 121 дитини та 105 медиків

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    За минулу добу в Україні захворіло 1 967 людей - За добу коронавірус виявили у 121 дитини та 105 медиків
    За минулу добу в Україні захворіло 1 967 людей

    Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 96 403 особи

    В Україні на коронавірусну хворобу минулої доби захворіли 1 967 осіб, з них 121 дитина та 105 медичних працівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «За минулу добу захворіло 1 967 людей, з них 121 дитина та 105 медичних працівників. Також ми отримали своєрідний антирекорд щодо кількості госпіталізованих осіб – це 463 людини… Зафіксовано 28 летальних випадки. При цьому одужало 812 пацієнтів», - сказав Степанов.

    За його словами, загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 96 403, з них 6602 дитини, а також 9923 медичних працівників.

    До слова, в Україні за добу госпіталізували 463 пацієнта з коронавірусом. Це також новий антирекорд за весь час пандемії в Україні. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      96403
    • Одужали
      49737
    • Хворіють
      44522
    • Померли
      2144

    Станом на ранок 19 серпня в Україні було зафіксовано новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження, захворіли 1 967 осіб.

    Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом минулої доби зафіксували у Харківській області – 247Також найбільші показники приросту нових хворих за попередню добу демонструють місто Київ (215 випадків), Львівська (188 випадків), Івано-Франківська (163 випадки), Чернівецька (154 випадки) та Одеська (123 випадки) області. 

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