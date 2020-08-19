За добу коронавірус виявили у 121 дитини та 105 медиків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За минулу добу в Україні захворіло 1 967 людей

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 96 403 особи

В Україні на коронавірусну хворобу минулої доби захворіли 1 967 осіб, з них 121 дитина та 105 медичних працівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За минулу добу захворіло 1 967 людей, з них 121 дитина та 105 медичних працівників. Також ми отримали своєрідний антирекорд щодо кількості госпіталізованих осіб – це 463 людини… Зафіксовано 28 летальних випадки. При цьому одужало 812 пацієнтів», - сказав Степанов.

За його словами, загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 96 403, з них 6602 дитини, а також 9923 медичних працівників.

До слова, в Україні за добу госпіталізували 463 пацієнта з коронавірусом. Це також новий антирекорд за весь час пандемії в Україні.

Коронавірус в Україні

Всього 96403

Одужали 49737

Хворіють 44522

Померли 2144

Копіювати код для вставки

Станом на ранок 19 серпня в Україні було зафіксовано новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження, захворіли 1 967 осіб.

Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом минулої доби зафіксували у Харківській області – 247. Також найбільші показники приросту нових хворих за попередню добу демонструють місто Київ (215 випадків), Львівська (188 випадків), Івано-Франківська (163 випадки), Чернівецька (154 випадки) та Одеська (123 випадки) області.

Читайте також:



