У пошуках чарівної таблетки від Covid-19. Останні новини від науковців пандемія

У пригоді можуть стати старі ліки від астми та новітнє штучне антитіло?

Увесь минулий тиждень Україна встановлювала все нові антирекорди добового приросту хворих на Covid-19. Думки фахівців щодо того, переживає наша країна ще першу чи вже другу хвилю епідемії, розходяться.

Але факт залишається фактом: збільшення кількості тих, у кого діагностували коронавірусну хворобу, характерне не лише для України. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, це загальносвітова тенденція, яка торкнулась різних країн у різних частинах світу: Іспанії, Туреччини, Нової Зеландії та ін.

Поки одні науковці з усього світу винаходять та випробовують вакцини, інші б’ються над пошуком ефективних ліків від самої недуги. І певні новини на цьому фронті є: принаймні, останнім часом з’явилося ще кілька препаратів-кандидатів на звання «ліки від коронавірусу».

Опаганіб

ізраїльська біофармацевтична компанія RedHill BioPharma

Про препарат: початково розроблений для лікування раку, опаганіб наразі тестується як протизапальний та потенційний противірусний препарат для лікування Covid-19.

Головний операційний менеджер RedHill BioPharma Джиліад Радей зазначив, що опаганіб націлений проти надмірної реакції імунної системи на коронавірус, яка називається «цитокіновий шторм». Препарат зменшує рівень цитокінів, пов’язаних із системним запаленням, таким як цитокін IL-6 та цитокін TNF-альфа.

Опаганіб наразі тестується як протизапальний та потенційний противірусний препарат для лікування Covid-19

Цитокіни – клас пептидів та білків, що регулюють міжклітинні і міжсистемні взаємодії в організмі, включаючи виживання клітин, стимуляцію або пригнічення їх росту, диференціацію, функціональну активність і апоптоз, а також забезпечують узгодженість дії імунної, ендокринної і нервової систем в нормальних умовах і у відповідь на патологічні дії.

RedHill BioPharma досліджував потенційну противірусну дію препарату під час епідемії Ебола. У компанії стверджують, що опаганіб може блокувати фермент, відповідальний за відтворення вірусу. «Ми фактично продемонстрували противірусну активність проти Еболи. Але епідемія Еболи вщухла, перш ніж ми встигли довести до кінця дослідження у цьому напрямі».

Чому це перспективно: опаганіб націлений на два шляхи протидії Covid-19 – протизапальний та противірусний.

У квітні RedHill BioPharma оголосив, що опаганіб був протестований на шістьох пацієнтах з Covid-19. Всі ці пацієнти потребували додаткового кисню. Після прийому препарату п’ятьох з них відключили від кисню, а стан шостого пацієнта покращився. Це було невеличке дослідження, яке не може підтвердити ефективність препарату. Наразі у компанії планують провести два дослідження: серед 40 та серед 270 пацієнтів.

Можливі побічні ефекти: цей препарат ніколи не був дозволений для використання – як ліки від онкології він перебував на стадії тестування. Водночас серед медичної спільноти існує думка, що препарат загалом добре переноситься, може давати мінімальні шлунково-кишкові розлади, такі як діарея.

Лензилумаб

Виробник: каліфорнійська біофармацевтична компанія Humanigen.

Про препарат: первинно розроблявся для лікування лейкемії, лензилумаб є імуномодулятором, який регулює реакцію імунної системи на коронавірус шляхом нейтралізації того виду цитокіну, що запускає механізм «цитокінового шторму».

Чому це перспективно: Оскільки лензилумаб запобігає та знижує «цитокінові шторми», він, на думку представників компанії, може допомогти пацієнтам у важких станах.

«Цитокіновий шторм» - надмірна реакція імунної системи. Дуже небезпечний для людини стан

Препарат випробовувався на 12 пацієнтах американської мережевої клініки. Після застосування препарату 11 пацієнтів виписали з лікарні після п'яти днів прийому препарату. Це швидше, ніж виписка через 10-11 днів застосування ремдесивіру. І, на відміну від ремдесивіру, який потрібно застосовувати раз на добу протягом 10 днів, лензілумаб можна вводити по три дози за добу.

Пацієнти, які отримували лензилумаб у ході дослідження, спочатку потребували додаткового кисню або мали основні фактори ризику, такі як захворювання легенів, куріння, захворювання нирок або ожиріння. За словами топ-менеджера Humanigen Кемерона Дюранта, компанія планує протестувати препарат на 300 пацієнтах в Арізоні.

Можливі побічні ефекти: поки не відомі серйозні побічні ефекти препарату.

Баріцитиниб

Виробник: американський фармацевтичний гігант Eli Lilly and Company.

Про препарат: раніше затверджений для лікування ревматоїдного артриту, баріцитиніб спрямований на регуляцію роботи імунної системи: блокує білки JAK 1 та JAK 2, які здатні прискорити вироблення цитокінів (тих, що можуть утворити «цитокіновий шторм»).

Препарат також може мати противірусну дію: за попередніми даними, речовина частково блокує можливість реплікації (розмноження всередині організму) вірусу. Втім, поки що противірусна активність препарату все ще є теоретичною.

Чому це перспективно: під час кількох невеликих досліджень пацієнти, які отримували баріцитиніб, показали покращення стану. Однак потрібні масштабні дослідження, щоб визначити, чи справді препарат дає користь.

Оскільки це імуномодулюючий препарат, його досліджують у комбінованому лікуванні антивірусними препаратами – зокрема, з ремдесивіром. Інститут інфекційних хвороб США планує спонсорувати велике, рандомне та контрольоване дослідження для перевірки комбінованого лікування барицитинібу з ремдесивіром у 1000 пацієнтів.

Крім того, Eli Lilly and Company наразі проводить власне дослідження баріцитинібу на 400 пацієнтах, серед іншого, в лікарні Dignity Health і Valleywise Health в Арізоні. Результати обох досліджень стануть відомі восени.

Препарат може підвищити ризик утворення тромбів

Можливі побічні ефекти: оскільки баріцитиніб пригнічує імунну систему, існує ризик виникнення інших інфекцій. Повідомлення про побічні ефекти препарату включають виникнення інфекцій верхніх дихальних шляхів, але можливі більш серйозні хвороби.

Крім того, препарат також може підвищити ризик утворення тромбів.

LY-CoV555

Виробник: американський фармацевтичний гігант Eli Lilly and Company.

Про препарат: LY-CoV555 – це виготовлене у лабораторних умовах антитіло, яке називається моноклональним (антитіла, які виробляються ідентичними імунними клітинами, які клоновані з однієї клітини-попередника (B-лімфоцита), які специфічні до одного антигену. Моноклональні антитіла можуть вироблятися проти будь-якого природного антигену - приміром, білкова оболонка вірусу, - «Главком»). Створене за допомогою антитіл від пацієнтів, які одужали від Covid-19.

Введення моноклональних антитіл пацієнтам подібне до лікування за допомогою плазми

Антитіла діють шляхом зв'язування з шипами, які вірус використовує для інфікування клітин. Антитіла – це також інструмент, завдяки якому організм запам’ятовує, як боротися з інфекцією, і використовує для боротьби з майбутніми інфекціями.

Чому це перспективно: введення моноклональних антитіл пацієнтам подібне до лікування за допомогою плазми реконвалесцентів (пацієнтів у період одужання), але з кількома додатковими перевагами: ці антитіла є універсальними і підійдуть будь-якому реципієнту.

Вважається, що коктейль з різних антитіл є більш ефективним за антитіло одного виду. Кілька компаній працюють над відтворенням різних антитіл, які виробляють організми пацієнтів із Covid-19, тому можливо, що LY-CoV555 скомбінують з іншим антитілом.

Використання коктейлю антитіл також буде ефективним у разі мутації вірусу. Однак у компанії сподіваються, що лікування й одним антитілом також може мати результат, оскільки створення у лабораторних умовах кількох антитіл для комбінованого лікування є технологічно складним і тривалим процесом.

Національний інститут охорони здоров'я США 4 серпня оголосив, що планує провести велике дослідження LY-CoV555 на 300 шпиталізованих пацієнтах.

У компанії також зазначають, що LY-CoV555 може використовуватися і для профілактичного лікування людей з груп ризику.

Можливі побічні ефекти: масштабні дослідження ще тривають, але у компанії кажуть, що LY-CoV555 може бути дуже безпечним. Моноклональні антитіла також можуть мати менше побічних ефектів, ніж хімічні препарати, тому їх можна швидше затвердити у протоколах лікування.

Найбільший недолік – це те, що процес їх вироблення складний і тривалий, тому важко буде швидко забезпечити необхідну кількість препарату.

Тоцилізумаб

Виробник: каліфорнійська біотехнологічна компанія Genentech, матеріальну базу надає міжнародний фармацевтичний гігант Hoffmann-La Roche.

Про препарат: первинно був розроблений як протизапальний для лікування артриту. За попередніми даними, тоцилізумаб блокує функцію цитокіну під назвою IL-6, який пов'язаний із поширенням запальних процесів.

Перспективи: невеликі дослідження показали неоднозначні результати щодо потенційної ефективності препарату, у деяких дослідженнях було висловлено припущення, що препарат може мати незначну користь або не мати її взагалі.

Одним із ризиків застосування тоцилізумабу є потенційний розвиток інших інфекцій через те, що препарат пригнічує імунну систему

Наразі триває кілька досліджень препарату на пацієнтах, одне з них – у комбінації препарату із ремдесивіром. Результати досліджень стануть відомі за кілька тижнів.

Можливі побічні ефекти: їх чимало. Одним із ризиків є потенційний розвиток інших інфекцій через те, що препарат пригнічує імунну систему. Ще один ризик – розвиток печінкових ускладнень. Втім, оскільки Covid-19 також може спричинити ураження печінки, важко сказати, чи зафіксовані ускладнення на печінку виникли внаслідок препарату чи внаслідок захворювання.

Будесонід + формотерол

Виробник: Широко доступний у різних виробників, оскільки це дженерик (непатентований лікарський препарат, що є відтворенням оригінального препарату, на який закінчився термін патентного захисту. Може відрізнятися від оригінального препарату, за складом допоміжних речовин, і не тільки. Необхідна вимога для продажу дженериків – доведена фармацевтична, біологічна і терапевтична еквівалентність вихідного препарату).

Про препарат: будесонід і формотерол – добре відома комбінація, яка використовується для лікування астми. Будесонід – стероїд, який зменшує запалення в легенях, а фомоторал допомагає мінімізувати рух рідини в легені. Спеціаліст з легеневої терапії медичного центру Університету Баннера Крістіан Біме наразі проводить випробування препарату у співпраці з Університету Джона Хопкінса, Інституту наук про здоров'я Арізони. За його словами, таке лікування може допомогти зменшити кількість пацієнтів, які помирають, коли їх легені наповнюються рідиною і не можуть доставити достатню кількість кисню в організм.

Комбінація препаратів, яка застосовується понад десятиліття є дуже безпечною, - Крістіан Біме

Чому це перспективно: дослідження препарату тривають, однак сам Біме припускає, що навіть позитивні результати можуть бути вже неактуальними, оскільки ще одне стероїдне лікування, дексаметазон, визнано ефективним проти Covid -19. Велике, рандомізоване та плацебо-контрольоване дослідження під керівництвом вчених з Оксфордського університету показало, що дексаметазон знизив рівень смертності від Covid -19 приблизно на третину.

Біме заявив, що його дослідження, ймовірно, може бути корисним лише для пацієнтів із Covid -19, яким з тих чи інших причин протипоказаний дексаметазон.

Можливі побічні ефекти: хоча побічні ефекти при лікуванні можуть включати подразнення горла, виникнення респіраторних інфекцій та запалення пазух, Біме вважає, що комбінація препаратів, яка застосовується понад десятиліття є дуже безпечною.

Наталія Сокирчук, «Главком»