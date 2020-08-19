Covid-19 в Україні: найбільше нових випадків виявлено на Харківщині, Львівщині та у Києві



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Найбільше нових випадків хвороби зафіксовано на Харківщині - 247 Фото: Харківська ОДА

Кількість активних хворих зросла у всіх регіонах України, окрім Луганської області

Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом минулої доби зафіксували у Харківській області – 247. Другий день поспіль регіон очолює коронавірусний антирейтинг серед областей України. Напередодні коронавірус на Харківщині виявили у 204 пацієнтів.

Про це повідомляє РНБО, що моніторить поширення епідемії коронавірусу.

Також найбільші показники приросту нових хворих за попередню добу демонструють місто Київ (215 випадків), Львівська (188 випадків), Івано-Франківська (163 випадки), Чернівецька (154 випадки) та Одеська (123 випадки) області.

Якщо враховувати загальну кількість зафіксованих випадків хвороби, то тут лідирують Львівська область (12 448 випадків), м. Київ (10 945) та Чернівецька область (8108). Найменше випадків інфікування коронавірусом зафіксували у Луганській (194 випадки), Херсонській (312) та Полтавській (582) областях.

Нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію протягом минулої доби зафіксували у всіх областях України. Два випадки зафіксували у Кіровоградській області, по вісім – у Херсонській та Черкаській областях, 9 випадків – у Луганській області.

Кількість активних хворих зросла у всіх регіонах України, окрім Луганської області. За останню добу найбільший приріст кількості активних хворих продемонстрували Харківська (+224), Чернівецька (+108), Івано-Франківська (+103) області, а також місто Київ (+186).

Коронавірус в Україні

Всього 96403

Одужали 49737

Хворіють 44522

Померли 2144

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 18 серпня, коронавірусне захворювання підтвердили у рекордної кількості людей - 1 967. Також 812 пацієнтів вчора одужали, а 28 померли від ускладнень.