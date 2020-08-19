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    Здоров'я

    В Україні за добу госпіталізували рекордну кількість хворих на Covid-19

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    В Україні зростає кількість хворих на коронавірус&nbsp; - В Україні за добу госпіталізували рекордну кількість хворих на Covid-19
    В Україні зростає кількість хворих на коронавірус 
    Фото: Радіо Свобода

    Майже 500 українців потрапили до лікарень з коронавірусом протягом минулої доби

    В Україні за добу госпіталізували 463 пацієнта з коронавірусом.

    Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

    Зазначимо, що це новий антирекорд. Попереднє рекордне значення госпіталізацій за добу було зафіксовано 14 серпня, тоді в лікарню потрапили 330 осіб.

    Станом на ранок 19 серпня в Україні коронавірусом захворіло 96 403 особи, з них 49 737 одужали, летальних випадків - 2144. За минулу добу було зафіксовано новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження, захворіли 1 967 осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      96403
    • Одужали
      49737
    • Хворіють
      44522
    • Померли
      2144

    Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом минулої доби зафіксували у Харківській області – 247Також найбільші показники приросту нових хворих за попередню добу демонструють місто Київ (215 випадків), Львівська (188 випадків), Івано-Франківська (163 випадки), Чернівецька (154 випадки) та Одеська (123 випадки) області. 

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    лікарня Максим Степанов хвороби коронавірус
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