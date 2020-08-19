В Україні за добу госпіталізували рекордну кількість хворих на Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні зростає кількість хворих на коронавірус Фото: Радіо Свобода

Майже 500 українців потрапили до лікарень з коронавірусом протягом минулої доби

В Україні за добу госпіталізували 463 пацієнта з коронавірусом.

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

Зазначимо, що це новий антирекорд. Попереднє рекордне значення госпіталізацій за добу було зафіксовано 14 серпня, тоді в лікарню потрапили 330 осіб.

Станом на ранок 19 серпня в Україні коронавірусом захворіло 96 403 особи, з них 49 737 одужали, летальних випадків - 2144. За минулу добу було зафіксовано новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження, захворіли 1 967 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 96403

Одужали 49737

Хворіють 44522

Померли 2144

Копіювати код для вставки

Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом минулої доби зафіксували у Харківській області – 247. Також найбільші показники приросту нових хворих за попередню добу демонструють місто Київ (215 випадків), Львівська (188 випадків), Івано-Франківська (163 випадки), Чернівецька (154 випадки) та Одеська (123 випадки) області.

Читайте також:



