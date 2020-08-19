В Україні за добу госпіталізували рекордну кількість хворих на Covid-19
Майже 500 українців потрапили до лікарень з коронавірусом протягом минулої доби
В Україні за добу госпіталізували 463 пацієнта з коронавірусом.
Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу.
Зазначимо, що це новий антирекорд. Попереднє рекордне значення госпіталізацій за добу було зафіксовано 14 серпня, тоді в лікарню потрапили 330 осіб.
Станом на ранок 19 серпня в Україні коронавірусом захворіло 96 403 особи, з них 49 737 одужали, летальних випадків - 2144. За минулу добу було зафіксовано новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження, захворіли 1 967 осіб.
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Всього96403
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Одужали49737
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Хворіють44522
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Померли2144
Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом минулої доби зафіксували у Харківській області – 247. Також найбільші показники приросту нових хворих за попередню добу демонструють місто Київ (215 випадків), Львівська (188 випадків), Івано-Франківська (163 випадки), Чернівецька (154 випадки) та Одеська (123 випадки) області.