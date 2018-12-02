За добу на Донбасі бойовики обстріляли 14 населених пунктів



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Окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ

1 грудня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил в Facebook.

Окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому, противник тричі застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Піски, Невельське, Мар'їнка, Славне, Тарамчук, Красногорівка, Чермалик, Богданівка, Павлопіль та Лебединське.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, з мінометів калібру 82 мм, ворог обстрілював оборонні укріплення Об'єднаних сил поблизу Кримського, Пісків і Невельського.

У ході бойових дій, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Від початку цієї доби противник вогневої активності не проявляв.

За даними розвідки, 1 грудня, двох окупантів було знищено та ще одного - поранено.