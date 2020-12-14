МЗС відреагувало на приватизацію «Масандри» в окупованому Криму

У МЗС нагадали про санкції, запроваджені владою України щодо «Масандри» ще у 2017 році, які продовжили до червня 2021 року

Росія вчергове зухвало порушила норми міжнародного гуманітарного права ─ заявила Джапарова

Рішення російсько-окупаційної влади продати кримський винний завод «Масандра» ─ юридично нікчемне. Про це написала на своїй сторінці у Twitter перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Як наголосила представниця МЗС, Росія вчергове зухвало порушила норми міжнародного гуманітарного права.

«В умовах санкційної ізоляції в Кремлі за копійки пустили з молотка активи незаконно експропрійованого концерну «Масандра» своїй же дочірній компанії. Це рішення юридично нікчемне і Росія нестиме за нього відповідальність», ─ заявила Джапарова.

Як повідомлялося, російські окупанти продали у Криму захоплену ними у 2014 році «Масандру» ─ найбільший винзавод на півострові. Акції підприємства майже за 73 млн доларів придбала дочірня компанія банку «Росія».

«Масандру» викупило ТОВ «Південний проєкт». На аукціоні стартова ціна склала 5,3 млрд рублів, в результаті винзавод продали за 5,327 млрд рублів або майже за 73 млн доларів.

Зазначимо, в грудні 2017 року ця ж компанія викупила кримський завод шампанських вин «Новий світ».

До об'єднання «Масандра» входять дев'ять заводів первинного і вторинного виноробства, а також три самостійних заводи. В 1988 році українська «Масандра» була занесена до Книги рекордів Гіннеса як найбільша скарбниця вин за їх численність та унікальність.

Тиждень тому Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку із запланованою російською владою приватизацією в окупованому Росією Криму винзаводу «Масандра», який належить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України.

У МЗС нагадали про санкції, запроваджені владою України щодо «Масандри» ще у 2017 році, які продовжили до червня 2021 року.