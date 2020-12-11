ОБСЄ помітила заборонену артилерію та гаубиці російських бойовиків

Терористи також заглушили сигнал безпілотника ОБСЄ

На окупованому Донбасі були зафіксовані чергові порушення з боку проросійських бандформувань, а саме – розміщення розміщення великокаліберного озброєння поблизу лінії відведення військ. Про це повідомили в пресцентрі штабу Об’єднаних сил.

Так, за даними СММ ОБСЄ біля населеного пункту Біле помічено озброєння, розміщене за лініями відведення, а саме – дві самохідні артилерійські установки (2С1 Гвоздика, 122 мм) та дві гаубиці (Д-30, 122 мм).

Крім того, під час здійснення польотів над районами поблизу населеного пункту Ясинувата, в п’яти випадках міні-БПЛА СММ ОБСЄ зазнали впливу перешкод сигналу GPS.

«Українська сторона СЦКК наголошує, що такі факти свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей збройними формуваннями РФ та її найманцями, що свідчить про повне ігнорування і небажання виконувати ними досягнутих домовленостей», – заявили в штабі.

Напередодні Україна поскаржилася ОБСЄ на російських бойовиків, які постійно порушують перемир'я.

Сьогодні, 11 грудня, з початку доби окупанти обстріляли Мар'їнку із гранатомета. Також збройні формування Російської Федерації відкривали у районі населених пунктів Водяне та Зайцеве, застосувавши на цих ділянках стрілецьку зброю.

Між іншим, Збройні сили показали танкові тренування на Донбасі.

Крім того цього тижня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак розповів, що українські бійці скоро отримають «антидронові рушниці»