Окупанти обстріляли Мар'їнку із гранатомета

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає

Бойовики вкотре порушують перемир'я

На Донбасі від початку п'ятниці, 11 грудня, збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомила пресслужба штабу Операції Об’єднаних сил.

Так, в напрямку українських позицій неподалік населеного пункту Мар’їнка противник вів провокативний вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Також збройні формування Російської Федерації відкривали у районі населених пунктів Водяне та Зайцеве, застосувавши на цих ділянках стрілецьку зброю.

«Вогневі провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, збройні формування Російської Федерації на Донбасі продовжують удосконалювати інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій. Зокрема, обладнають нові окопи для кулеметників і протитанкових ракетних комплексів.

Нагадаємо, що розвідка на початку жовтня повідомляла про те, що окупанти на Донбасі риють окопи та встановлюють міни.

Між іншим, Збройні сили показали танкові тренування на Донбасі.

Крім того цього тижня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак розповів, що українські бійці скоро отримають «антидронові рушниці».