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    За екс-заступника глави «Укргазвидобування» Тамразова друзі внесли 20 млн грн застави

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    <span>Олексій Тамразов з адвокатами на засіданні суду&nbsp;</span> - За екс-заступника глави «Укргазвидобування» Тамразова друзі внесли 20 млн грн застави
    Олексій Тамразов з адвокатами на засіданні суду 

    На питання, звідки Тамразов взяв кошти у сумі 20 млн грн для внесення застави, адвокат відповів: «Допомогли друзі»

    Колишній заступник глави «Укргазвидобування», власник інтернет-видання Insider Олексій Тамразов, якого підозрюють у хабарництві та розкраданні державного майна, виконав призначений судом запобіжний захід — внесення застави у сумі 20 мільйонів гривень.

    Про це повідомив адвокат Тамразова Миколай Ореховський.

    «Він перебував у статусі особи, якій застосовано запобіжний захід у вигляді застави, яку він зобов'язаний внести протягом 5 днів... Якби він не вніс, прокурор міг би звернутись до суду і просити змінити запобіжний захід на більш суворий», — сказав Ореховський

    Він додав, що після внесення застави Тамразов має звичайні обов'язки — з'являтись до слідчого і прокурора за першим викликом, не виїжджати за межі України.

    На питання, звідки Тамразов взяв кошти у сумі 20 млн грн для внесення застави, адвокат відповів: «Допомогли друзі».

    Нагадаємо, 9 серпня генпрокурор Юрій Луценко заявив про затримання Тамразова при спробі дати неправомірну вигоду в розмірі 200 тис. дол. прокурору ГПУ за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю злочинної організації Віктора Януковича.

    10 серпня Печерський райсуд Києва постановив взяти під варту на два місяці колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування», теперішнього власника видання Insider Олексія Тамразова з альтернативою внесення застави у 3 мільйони гривень.

    13 серпня друзі власника інтернет-видання Insider Олексія Тамразова, підозрюваного в спробі дачі прокурору хабара в розмірі 200 тис. доларів, внесли за нього 3 млн гривень застави.

    23 серпня для колишнього заступника глави «Укргазвидобування» Олексія Тамразова, якого підозрюють в участі у злочинній організації екс-президента Віктора Януковича та розкраданні державного майна в особливо великих розмірах суд визначив розмір застави в 20 мільйонів гривень.

    Раніше повідомлялося, що рахунки Акціонерного товариства «Укргазвидобування» арештовано.

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