За фактом обміління Шацьких озер відкрили кримінальне провадження



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Поліція порушила справу проти чиновників на Волині через обміління Шацьких озер

Посадовці Держекоінспекції не оцінили, який вплив на озера має незаконна діяльність підприємств поруч

Волинська поліція розслідує дії місцевих чиновників, які могли призвести до обміління Шацьких озер.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Волинської області.

Зазначається, що дії чиновників на користь третіх осіб могли призвести до різкого падіння рівня води в Шацьких озерах, зокрема в одному з найбільших озер України — Світязі.

За даними правоохоронців, посадовці Держекоінспекції не оцінили, який вплив на озера має незаконна діяльність підприємств поруч.

«Одне з таких підприємств побудувало неподалік штучні водні об’єкти на орендованій території площею 230 га без відповідних на це документів та здійснює з них водозабір для поливу саджанців лохини на площі понад 150 га», — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що посадовці Держекоінспекції навіть не подали до суду для припинення цієї незаконної діяльності.

За цим фактом поліція порушила справу за частиною 2 статті 364 (Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

«У кримінальному провадженні триває досудове розслідування, у ході якого буде надано правову оцінку також діям інших органів влади та суб’єктів господарювання», — йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що розслідування перебуває на особливому контролі прокуратури Волині.