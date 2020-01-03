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    Суспільство

    В Україні торік поліція затримала понад 115 тис. п’яних водіїв

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    В Україні торік поліція затримала понад 115 тис. п’яних водіїв

    За перше затримання у стані алкогольного сп’яніння наразі водієві загрожує штраф у 10,2 тис. грн

    Протягом 2019 року в Україні патрульні затримали понад 115 тисяч п’яних водіїв. Про це повідомив у Фейсбуці заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

    «115 тисяч 711 – саме стільки водіїв поліцейські притягнули до відповідальності за керування у стані сп’яніння у минулому 2019 році», – повідомив Білошицький.

    Він нагадав, що:

    • за перше затримання у стані алкогольного сп’яніння наразі водієві загрожує штраф у 10,2 тисячі гривень і позбавлення права кермувати авто на рік.
    • за повторне правопорушення сума стягнення зростає до 20,4 тисяч гривень, а прав водія позбавлять уже на три роки.
    • за третє і більше порушень протягом року – штраф 40 тисяч 800 гривень і 10 років позбавлення права керування транспортним засобом.

    Білошицький зауважив, в Україні від 1 січня 2020 року кермування у нетверезому стані мали кваліфікувати як кримінальний проступок, але це нововведення відтермінували до 1 липня 2020 року.

    штраф алкогольне сп'яніння поліція Олексій Білошицький
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