НАБУ розпочало розслідування щодо розмов Труби з Богданом, Смирновим та іншими - адвокат



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Розслідування розпочате на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду від 13 грудня

Детективи Національного Антикорупційного бюро України розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні з попередньою правовою кваліфікацією за статтею 369-2 ч.2 ККУ (Зловживання впливом). Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань надійшов на адресу Адвокатського об’єднання «Головань і партнери».

Розслідування розпочате на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду від 13 грудня.

Як відомо, адвокати Порошенка подали до НАБУ і Генеральної прокуратури заяви стосовно фігурантів опублікованих записів розмов у кабінеті Романа Труби, які свідчать про незаконне втручання в роботу правоохоронних органів з боку Офісу президента України. Йдеться про ймовірні розмови директора ДБР Труби з керівником Офісу президента Богданом та його заступником Смирновим.

У вересні 2019 року Роман Труба повідомив про виявлення апаратури для прослуховування у себе в кабінеті. Розмови з кабінету Труби, які публікуються у ЗМІ, свідчать про ймовірний злочинний вплив керівництва держави на правоохоронну систему.

Адвокати Петра Порошенка ініціювали також низку кримінальних проваджень проти особисто екс-директора ДБР Романа Труби.

Це, зокрема, заяви:

- щодо вчинення дій, спрямованих на отримання відомостей, що становлять комерційну та банківську таємницю;

- щодо незаконного збирання конфіденційної інформації про особу;

- щодо фактів розголошення даних досудового розслідування, вчиненого службовими особами Державного бюро розслідувань та іншими особами;

- щодо можливого одержання неправомірної вигоди керівником Державного бюро розслідувань за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави;

- щодо незаконного збирання, зберігання, використання та поширення Портновим А. В. конфіденційної інформації про особу;

- за фактами можливого порушення таємниці листування, телефонних розмов, вчинених щодо державного діяча.

Раніше повідомлялося, що слідчі ДБР не бажають з’являтися до суду і свідчити щодо витоку секретної інформації країні-агресору.