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    За хабар ВАКС ув’язнив суддю на 6 років із конфіскацією майна

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    За хабар ВАКС ув’язнив суддю на 6 років із конфіскацією майна
    Фото з відкритих джерел

    Судді Білик також заборонили обіймати посади, пов’язані зі здійсненням правосуддя

    Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок судді Броварського міськрайонного суду Київської області Ганні Білик за хабар в тисячу євро. Про це повідомляє пресслужба спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

    За вироком суду їй призначене покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією автомобіля та земельної ділянки в Броварах та позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням правосуддя, строком на 3 роки.

    Зазначається, що ВАКС визнав суддю винуватою в отриманні 1000 євро хабаря за ухвалення рішення щодо повернення вилученого майна в межах справи про адміністративне правопорушення.

    Журналіст з посиланням на версію прокуратури повідомляє, що Білик вимагала гроші у приватного підприємства за винесення уточнювального рішення у справі про вилучення 13,5 тонн пального органами Державної фіскальної служби і пообіцяла повернути підприємцю пальне.

    Тим часом, Вищий антикорупційний суд продовжив арешт брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка Юрію Зонтову.

    Теги: суд хабар гроші арешт Антикорупційний суд правосуддя вирок Вищий антикорупційний суд
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    За хабар ВАКС ув’язнив суддю на 6 років із конфіскацією майна