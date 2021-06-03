За хабар ВАКС ув’язнив суддю на 6 років із конфіскацією майна

Судді Білик також заборонили обіймати посади, пов’язані зі здійсненням правосуддя

Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок судді Броварського міськрайонного суду Київської області Ганні Білик за хабар в тисячу євро. Про це повідомляє пресслужба спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За вироком суду їй призначене покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією автомобіля та земельної ділянки в Броварах та позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням правосуддя, строком на 3 роки.

Зазначається, що ВАКС визнав суддю винуватою в отриманні 1000 євро хабаря за ухвалення рішення щодо повернення вилученого майна в межах справи про адміністративне правопорушення.

Журналіст з посиланням на версію прокуратури повідомляє, що Білик вимагала гроші у приватного підприємства за винесення уточнювального рішення у справі про вилучення 13,5 тонн пального органами Державної фіскальної служби і пообіцяла повернути підприємцю пальне.

Тим часом, Вищий антикорупційний суд продовжив арешт брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка Юрію Зонтову.