Вищий антикорупційний суд продовжив арешт брата Вовка

Юрій Зонтов може вийти під 27 млн гривень застави

Вищий антикорупційний суд продовжив арешт брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка Юрію Зонтову. Про це повідомляє пресслужба суду.

Суддя частково задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене з прокурором САП, та продовжив колишньому співробітнику Служби зовнішньої розвідки України Юрію Зонтову, який також є адвокатом, строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 27 млн 240 тисяч гривень.

Якщо Зонтов внесе заставу, на нього покладатимуть наступні процесуальні обов’язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду; не залишати межі Києва та селища Гатне Київської області без дозволу слідчого, детектива або суду; повідомляти слідчого, детектива або суд про зміну місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами; здати на зберігання до відповідних органів паспорт та інші документи, які надають право на виїзд за межі України; носити електронний засіб контролю.

Повний текст ухвали буде оголошено 02 червня 2021 року о 13:00.

Раніше очільник Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк поскаржився, що суд вже шість років працює «в атмосфері постійних негативних інформаційними компаній і провокацій».

Нагадаємо, 6 квітня НАБУ затримало двох адвокатів, серед яких Юрій Зонтов – брат глави Окружного суду Києва Павла Вовка – під час отримання $100 тисяч. Зонтов начебто хотів через свого брата вирішити питання з одним із суддів – аби той виніс позитивне рішення в одній із справ.

Під час обшуків детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича. Також виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів.