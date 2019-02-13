За Мангера хочуть внести 1 мільйон гривень застави
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Заяву про готовність внесення застави надали адвокати Мангера на засіданні 13 лютого
За підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк, голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, готові внести заставу 1 мільйон гривень.
Відповідну заяву про готовність внесення застави надали адвокати Мангера на засіданні 13 лютого.
Заставу готове внести київське адвокатське об'єднання «Баррістерс». Троє представників об'єднання захищають Мангера в суді.
Як відомо, у середу, 13 лютого, Шевченківський суд Києва розглядає обрання запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру. Адвокати Мангера хочуть дослідити диски, на яких свідки заявляють про його причетність до замовлення убивства Катерини Гандзюк.
Нагадаємо, голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії.
Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.
4 листопада Гандзюк померла у лікарні.
Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.
Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.
Джерело: Громадське