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    Голові Херсонської облради Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк

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    <span>Голова Херсонської облради Владислав Мангер</span> - Голові Херсонської облради Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк
    Голова Херсонської облради Владислав Мангер

    Напередодні Владислава Мангера виключили з партії «Батьківщина»

    Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Про це написав генпрокурор України Юрій Луценко у Facebook.

    «Громадянину Мангеру В. М. оголошено підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк», - заявив він.

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    Фото: Юрій Луценко / facebook.com
    Фото: Юрій Луценко / facebook.com

    Напередодні бюро Херсонської обласної організації ВО «Батьківщина» на виконання рішення президії політради вирішило вважати голову Херсонської облради Владислава Мангера виключеним з членів партії.

    Раніше Владислав Мангер заявив, що призупиняє членство в «Батьківщині» на час розслідування справи Катерини Гандзюк.

    Минулого тижня голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер повідомив, що він готовий піти з посади через справу загиблої активісти Катерини Гандзюк.

    Нагадаємо, батько херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА та партійця Блоку Петра Порошенка Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, партійця «Батьківщини» Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

    У ГПУ відреагували на гучну заяву батька Гандзюк.

    Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

    4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

    Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство

    Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.

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