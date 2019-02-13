Захист Мангера хоче переглянути диски з допитами свідків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мангер також виступив у суді і попросив надати йому можливість переглянути допити свідків

Адвокати попросили півгодини, щоб переглянути диски зі свідченнями

Адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера хочуть дослідити диски, на яких свідки заявляють про його причетність до замовлення убивства Катерини Гандзюк. Про це на засіданні Шевченківського райсуду Києва у середу заявив адвокат Андрій Левковець, повідомляє «Укрінформ».

«Ми просимо долучити ці диски до матеріалів розгляду даного клопотання (про обрання запобіжного заходу Мангеру - ред.). Ми хочемо дослідити ту частину, на якій прокурори ґрунтують своє обвинувачення, а також відомості про час створення цих файлів», - сказав захисник.

Левковець попросив суд виділити захисту хоча б півгодини, щоб частково переглянути диски з записами допитів свідків тривалістю понад дві години.

Мангер також виступив у суді і попросив надати йому можливість переглянути допити свідків.

«Мене звинуватили на всю країну у тому, до чого я не маю відношення. Дайте нам подивитися, у чому мене звинувачуєте. Ви сказали, що це є у матеріалах справи. Підозру, що мені оголосили, через 15 хвилин знала вся країна. Мої діти ходять до школи і в інститут і вони плакали, коли це чули. Покажіть мені докази того, про що ви сказали всій країні», - заявив він.

Водночас прокурор Вікторія Калита заявила, що диски з допитами не долучалися до матеріалів клопотання про обрання запобіжного заходу, оскільки «ознайомлення з цими матеріалами на цьому етапі може зашкодити розслідуванню». Вона попросила суд надати можливість дослідити диски на закритому судовому засіданні.

Зрештою суддя Олександр Кіпчарський сказав, що питання про перегляд дисків буде вирішене додатково. «У процесі дослідження цього документа сторона захисту не буде позбавлена можливості ознайомитися з інформацією, що є на диску», - зауважив він.

Як відомо, Шевченківський райсуд має обрати запобіжний захід Мангеру. На засіданні 12 лютого адвокати Мангера заявили, що не отримували матеріалів справи й попросили перенести засідання на 13 лютого.

Суд частково задовольнив клопотання й оголошував перерву на 4 години, аби сторона захисту могла ознайомитися з матеріалами справи.

Напередодні Мангер заявив, що не планує тікати за кордон, а 12 лютого вранці буде у Києві і готовий відповідати на запитання слідчих.

Як повідомляв «Главком», голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.

Читайте також: