«Справа Гандзюк»: главу Херсонської облради виключили з «Батьківщини»документ
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Бюро «Батьківщини» рекомендує Мангеру залишити посаду голови Херсонської обласної ради
Бюро Херсонської обласної організації ВО «Батьківщина» на виконання рішення президії політради вирішило вважати голову Херсонської облради Владислава Мангера виключеним з членів партії.
Як повідомили у прес-службі «Батьківщини» пізно ввечері 9 лютого, відповідне рішення було ухвалене на засіданні Бюро 8 лютого.
«Тим же рішенням Бюро рекомендувало Мангеру залишити посаду голови Херсонської обласної ради», - йдеться у повідомленні.
Раніше Владислав Мангер заявив, що призупиняє членство в «Батьківщині» на час розслідування справи Катерини Гандзюк.
Цього тижня голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер повідомив, що він готовий піти з посади через справу загиблої активісти Катерини Гандзюк.
Нагадаємо, батько херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА та партійця Блоку Петра Порошенка Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, партійця «Батьківщини» Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.
В ГПУ відреагували на гучну заяву батька Гандзюк.
Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.
4 листопада Гандзюк померла у лікарні.
Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.
Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.