«Справа Гандзюк»: главу Херсонської облради виключили з «Батьківщини» документ



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Голова Херсонської облради Владислав Мангер

Бюро «Батьківщини» рекомендує Мангеру залишити посаду голови Херсонської обласної ради

Бюро Херсонської обласної організації ВО «Батьківщина» на виконання рішення президії політради вирішило вважати голову Херсонської облради Владислава Мангера виключеним з членів партії.

Як повідомили у прес-службі «Батьківщини» пізно ввечері 9 лютого, відповідне рішення було ухвалене на засіданні Бюро 8 лютого.

«Тим же рішенням Бюро рекомендувало Мангеру залишити посаду голови Херсонської обласної ради», - йдеться у повідомленні.

Раніше Владислав Мангер заявив, що призупиняє членство в «Батьківщині» на час розслідування справи Катерини Гандзюк.

Цього тижня голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер повідомив, що він готовий піти з посади через справу загиблої активісти Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, батько херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА та партійця Блоку Петра Порошенка Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, партійця «Батьківщини» Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

В ГПУ відреагували на гучну заяву батька Гандзюк.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.