За ніч без світла лишилося 85 населених пунктів у двох областях



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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

Негода знеструмила селища на Тернопільщині і Буковині

У ніч з 26 на 27 листопада внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 85 населених пунктів у 2 областях, інформує прес-служба ДСНС України.

«З 26 на 27 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (дощ та місцями мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 85 населених пунктів у 2 областях, а саме: Тернопільська — 46, Чернівецька — 39. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго», — вказано у повідомленні рятувальників.

Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено.

Для забезпечення проїзду на дорогах від Укравтодору залучено 1 343 чоловік особового складу та 863 одиниці техніки.