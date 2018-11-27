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    За ніч без світла лишилося 85 населених пунктів у двох областях

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    До&nbsp;відновлення електропостачання залучено бригади обленерго - За ніч без світла лишилося 85 населених пунктів у двох областях
    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

    Негода знеструмила селища на Тернопільщині і Буковині

    У ніч з 26 на 27 листопада внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 85 населених пунктів у 2 областях, інформує прес-служба ДСНС України.

    «З 26 на 27 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (дощ та місцями мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 85 населених пунктів у 2 областях, а саме: Тернопільська — 46, Чернівецька — 39. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго», — вказано у повідомленні рятувальників.

    Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено.

    Для забезпечення проїзду на дорогах від Укравтодору залучено 1 343 чоловік особового складу та 863 одиниці техніки.

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