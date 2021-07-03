У Словаччині створили пристрій, який діагностує коронавірус за 60 секунд

У розробці пристрою брали участь компанія Masatech та окремі факультети університетів Словаччини

Фахівці зі Словаччини розробили пристрій, який виявляє Covid-19 за подихом людини менш ніж за хвилину. Про це повідомляє TASR.

Пристрій називається FastBreathSpec. Його робота побудована на спектрометрії руху іонів. Пристрій здатен аналізувати дихання менш ніж за 60 секунд. Потім зразки класифікуються відповідно до алгоритму машинного навчання.

У розробці пристрою брали участь компанія Masatech та окремі факультети університетів Словаччини.

Зараз для діагностики Covid-19 проводять ПЛР-тестування. Для забору зразків беруть мазок з носогорла.

Також є експрес-тести та ІФА-тести на антиген. Вони виявляють наявність антитіл до коронавірусу в крові.

Нагадаємо, громадяни, які в’їжджають на територію Словаччини з держави із «червоного» списку, зокрема з України, відтепер зобов’язані попередньо зареєструватися на спеціальному сайті.

Зазначимо, коронавірус особливо небезпечний для пацієнтів із супутніми захворюваннями. Це люди з цукровим діабетом, серцево-судинними недугами, порушеннями в імунній системі та іншими. Однак американські вчені виявили групу пацієнтів, у яких ризик смерті при коронавірусі вище в шість разів.

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