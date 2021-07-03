Коронавірус встановив новий летальний рекорд у Росії

На батьківщині «Спутника» за добу померло близько семисот росіян

Протягом пʼятниці, 2 липня, в Російській Федерації зареєстровано черговий антирекорд за кількістю летальних випадків від коронавірусу. Про це повідомляє Інтефракс із посиланням на дані оперативного штабу

«У п'ятницю в країні померли ще 697 пацієнтів, що є новим антирекордом за всю пандемію. Найбільша кількість померлих у Москві і Санкт-Петербурзі: 116 і 110 відповідно. Загальна кількість жертв коронавірусу в Росії досягла 137 262», – йдеться у повідомленні.

Крім того, за добу в РФ виявлено 24 439 нових хворих на Covid-19 – це найбільше значення з 16 січня. Однак у той період почався спад захворюваності, а зараз спостерігається практично щоденне зростання.

Видужало за добу 17 899 пацієнтів.

У Москві виявлено 7 446 нових випадків Covid-19, у Московській області – 2 596, у Санкт-Петербурзі – 1 733.

Нагадаємо, що у Києві протягом минулої доби було зареєстровано 185 нових випадків захворювання на Covid-19, померло троє чоловік.

Також у ніч на 3 липня стало відомо про смерть 47-річного мешканця Вінницької області за чотири години після щеплення вакциною Pfizer.