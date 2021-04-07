За посаду – $12 тис. На Буковині СБУ затримала керівника перинатального центру (фото)

Правоохоронці затримали зловмисника під час передачі хабара

Служба безпеки України викрила на хабарі генерального директора КНП «Чернівецький обласний перинатальний центр» Дмитра Манчуленка.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець намагався за гроші «вирішити» питання щодо укладання із Чернівецькою облрадою безстрокового трудового договору. За підписання угоди він запропонував чиновникам $12 тисяч.

Правоохоронці затримали зловмисника під час передачі хабара посадовцю облради на одній із вулиць у центрі Чернівців.

Наразі в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України затриманому повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії. Заходи із викриття протиправної діяльності проводилися спільно зі слідчими ГУ Нацполіції в Чернівецькій області за процесу.

Нагадаємо, слідчі ДБР затримали оперативника одного з управлінь Нацполіції Одеської області під час отримання хабаря. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Тим часом, Служба безпеки України викрила на понад мільйонному хабарі керівництво однієї з найбільших об’єднаних територіальних громад Київщини поблизу столиці.

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