Підкуп співробітника СБУ в Одесі: ДБР повідомило про підозру посадовцю Держрибагентства

Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна

Державне бюро розслідувань викрило схему поборів у Південному регіоні України. У хабарях підозрюються посадовці державних органів у сфері використання водних біоресурсів та регулювання рибальства. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Так, про підозру повідомили начальнику одного з управлінь Державного агентства рибного господарства в Одесі, який безпосередньо брав участь у схемі. Встановлено, що посадовець планував щомісяця платити гроші одному з працівників СБУ. Гроші останній мав отримувати за те, щоб не викривати корупційні злодіяння, вчинені підлеглим затриманого.

Сума цієї «плати» повинна була становити 25% від суми хабаря, одержаного працівниками управління Держрибагентства від осіб, які займаються виловом калкану і креветки у Чорному морі. Таким чином, посадовець підозрюється у пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, слідчі ДБР затримали оперативника одного з управлінь Нацполіції Одеської області під час отримання хабаря. Поліцейський робив це неодноразово, запевнили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.