  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Підкуп співробітника СБУ в Одесі: ДБР повідомило про підозру посадовцю Держрибагентства

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Спроба підкупу працівника СБУ для &laquo;кришування&raquo; вилову креветки в Чорному морі&nbsp; - Підкуп співробітника СБУ в Одесі: ДБР повідомило про підозру посадовцю Держрибагентства
    Спроба підкупу працівника СБУ для «кришування» вилову креветки в Чорному морі 
    фото: dbr.gov.ua

    Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна

    Державне бюро розслідувань викрило схему поборів у Південному регіоні України. У хабарях підозрюються посадовці державних органів у сфері використання водних біоресурсів та регулювання рибальства. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    Так, про підозру повідомили начальнику одного з управлінь Державного агентства рибного господарства в Одесі, який безпосередньо брав участь у схемі. Встановлено, що посадовець планував щомісяця платити гроші одному з працівників СБУ. Гроші останній мав отримувати за те, щоб не викривати корупційні злодіяння, вчинені підлеглим затриманого.

    Сума цієї «плати» повинна була становити 25% від суми хабаря, одержаного працівниками управління Держрибагентства від осіб, які займаються виловом калкану і креветки у Чорному морі. Таким чином, посадовець підозрюється у пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

    Нагадаємо, слідчі ДБР затримали оперативника одного з управлінь Нацполіції Одеської області під час отримання хабаря. Поліцейський робив це неодноразово, запевнили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

    Теги: СБУ хабар Одеса гроші Державне бюро розслідувань
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies