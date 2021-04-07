НАБУ виявило таємне сховище готівки судді Вовка: конфісковано понад $5 млн

Безпеку Вовка забезпечував його брат – заступник начальника управління Служби зовнішньої розвідки України

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НАБУ обнаружило тайное хранилище наличных денег главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка – конфисковано более 5 миллионов долларов. Безопасность Вовка обеспечивал его брат – замначальника управления Службы внешней разведки Украины Юрий Зонтов!

3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов стерлингов, 230 тысяч гривен, 100 шекелей, а также коллекцию старинной антикварной утвари изъяли детективы НАБУ в тайном хранилище главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка!

Как сообщают источники Цензор.Нет, Вовк оборудовал секретное хранилище наличных денег в конспиративной квартире в скромном доме по адресу Джона Маккейна, 22, на Печерске (бывшая улица Ивана Кудри).

Квартира оформлена на женщину-адвоката, ей пользовалась семья Вовка. Меры безопасности Вовк принимал жесткие, квартиру удалось вычислить только в момент передачи взятки.

Национальное антикоррупционное бюро задержало на передаче взятки Юрия Зонтова – родного брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка (родная фамилия главы админсуда Вовка – Зонтов, он взял фамилию своей жены после брака).

А теперь небольшой шок. Зонтов является заместителем начальника управления Службы внешней разведки Украины! Именно Зонтов обеспечивал прикрытие и безопасность тайных коррупционных афер своего брата.

Зонтов был принят на службу в СВР на высокую должность, но глава СВР Валерий Кондратюк, назначенный на должность по протекции главы Офиса президента Андрея Ермака, не видел, что родной брат Вовка в рабочее время занимается не государственной службой, а семейными коррупционными делами. Зонтов при этом в нарушение закона о госслужбе не приостановил действие своего адвокатского свидетельства, и этого тоже никто не заметил. Похоже, СВР не проверяет деятельность своих сотрудников - ну или наоборот, так было надо?

Возникает вопрос – а не было ли нахождение Зонтова на высокой должности в СВР результатом тайных коррупционных договоренностей между главой ОП Ермаком и главой ОАСК Вовком? Ведь не могли же не знать, кого держат на такой высокой должности? Кто же пролоббировал? А ведь такой продаст Родину и все ее гостайны за несколько тысяч баксов...

5 апреля замначальника управления СВР Зонтов в служебное время получил 100 тысяч долларов взятки, оставил себе 20 тысяч долларов, а 80 тысяч передал на квартиру-сейф своего брата...

Как видно, коррупционерами родные братья Зонтов и Вовк были наглыми и масштабными, а вот разведчики из них - никакие...

Просьба ко всем сотрудникам СВР - подскажите обстоятельства назначения Зонтова, кто его лоббировал, почему он так свободно вместо службы занимался коррупцией, кто не проверил сдачу им адвокатского свидетельства?

Джерело: блог Юрія Бутусова

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