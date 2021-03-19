Хабар на мільйон: СБУ викрила посадовців на великому здирництві (фото)

Голова ОТГ та його заступник вимагали неправомірну вигоду від підприємців-забудовників

Служба безпеки України викрила на понад мільйонному хабарі керівництво однієї з найбільших об’єднаних територіальних громад Київщини поблизу столиці.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У ході досудового розслідування встановлено, що голова ОТГ та його заступник вимагали неправомірну вигоду від підприємців-забудовників. Співробітники спецслужби, зокрема задокументували, що за $25 тисяч та 700 тис. грн посадовці гарантували комерсантам перемогу у земельному аукціоні. За цю суму чиновники обіцяли підписання договору оренди земельної ділянки, загальною площею 12 га для будівництва багатоквартирних житлових будинків.

Зловмисники також сприяли у зменшенні оціночної вартості земельних ділянок більш ніж у 10 разів. Через дії чиновників, бюджети різних рівнів могли недоотримати сотні тисяч гривень.

Правоохоронці задокументували отримання посадовцями «авансу» та затримали їх згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання основної частини неправомірної вигоди.

Наразі у межах розпочатого кримінального провадження тривають обшуки за місцями роботи та проживання чиновників. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Операція проводилась спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Київській області ДСР НП України, слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.