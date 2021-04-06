Одеського оперативника затримали на хабарі (фото)

Оперативника затримали у Миколаєві під час отримання другої частини хабаря

Затриманому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з конфіскацією майна

Слідчі ДБР затримали оперативника одного з управлінь Нацполіції Одеської області під час отримання хабаря. Поліцейський робив це неодноразово, запевнили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За версією слідства, 26-річний оперативник отримав хабар двома частинами від жінки, яка нібито виготовляла та розповсюджувала порнографію. У ДБР переконані, за це працівник поліції обіцяв їй уникнення покарання.

У пресслужбі повідомили, що оперативника затримали у Миколаєві під час отримання другої частини хабаря.

Наразі повні обставини події та осіб, які були до неї причетні, встановлюють. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Тим часом, Служба безпеки України викрила на понад мільйонному хабарі керівництво однієї з найбільших об’єднаних територіальних громад Київщини поблизу столиці.