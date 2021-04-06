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    Одеського оперативника затримали на хабарі (фото)

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    Оперативника затримали у Миколаєві під час отримання другої частини хабаря - Одеського оперативника затримали на хабарі (фото)

    Оперативника затримали у Миколаєві під час отримання другої частини хабаря

    фото: dbr.gov.ua

    Затриманому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з конфіскацією майна

    Слідчі ДБР затримали оперативника одного з управлінь Нацполіції Одеської області під час отримання хабаря. Поліцейський робив це неодноразово, запевнили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

    За версією слідства, 26-річний оперативник отримав хабар двома частинами від жінки, яка нібито виготовляла та розповсюджувала порнографію. У ДБР переконані, за це працівник поліції обіцяв їй уникнення покарання.

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    Одеського оперативника затримали на хабарі (фото)
    Одеського оперативника затримали на хабарі (фото)
    Одеського оперативника затримали на хабарі (фото)
    Одеського оперативника затримали на хабарі (фото)

    У пресслужбі повідомили, що оперативника затримали у Миколаєві під час отримання другої частини хабаря.

    Наразі повні обставини події та осіб, які були до неї причетні, встановлюють. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з конфіскацією майна.

    Тим часом, Служба безпеки України викрила на понад мільйонному хабарі керівництво однієї з найбільших об’єднаних територіальних громад Київщини поблизу столиці.

    Теги: хабар Одещина Державне бюро розслідувань
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